Kicillof sobre la Liga de Gobernadores: «Hay preocupación por la situación inflacionaria y de los ingresos»

En declaraciones a Radio Provincia, el mandatario bonaerense indicó que durante la tercera reunión de la Liga de Gobernadores plantearon «temas que están vinculados con los asuntos de cada una de nuestras provincias , siempre con la predisposición de colaborar con la búsqueda de soluciones en un contexto internacional muy complejo».

» Nuestros objetivos consisten en defender la producción y el trabajo «, expresó y sostuvo que «allí hemos observado los indicadores de empleo que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa , y dan cuenta de que mejoró mucho la situación laboral», agregó.

» Creo que está bien que los gobernadores nos pronunciemos, obviamente que hay preocupación por la situación inflacionaria y de los ingresos «, enfatizó Kicillof, tras el comunicado que emitieron los mandatarios luego de participar del cónclave.

En el texto oficial, los gobernadores oficialistas habían reclamado aunar esfuerzos para reducir la inflación con el objetivo de «proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos».

image.png Además de Kicillof, que ofició de anfitrión, estuvieron presentes los mandatarios provinciales Sergio Ziliotto (La Pampa); Jorge Capitanich (Chaco); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca).

En ese marco, el gobernador bonaerense afirmó que, con el comunicado, «no fue la idea marcar la cancha sino respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios «.

En otro orden, tras ser consultado sobre el vínculo que tiene con el ministro de Economía , Sergio Massa , el mandatario se refirió al trabajo en conjunto desde el lanzamento del Frente de Todos como coalición. » Desde que formamos el Frente de Todos venimos trabajando, hicimos una campaña electoral juntos», sintetizó.

«En cada una de las funciones tenemos conversaciones y consultas por las experiencias de cada uno», agregó.

En ese sentido, aseguró que «todo el equipo de la Provincia tiene la vocación permanente de colaborar y dar una mano», con la «responsabilidad de representar a casi el 40% de los argentinos» que votaron al Frente de Todos .

«Más allá de lo que uno recorrió, de la pertenencia política, formamos un frente y no hay ninguna decisión que no interese al otro , que no importe y que no tengamos que tener en cuenta para la contribución de cada uno de los dirigentes», sentenció.

