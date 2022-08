Kicillof presentó al nuevo ministro de Trabajo y recordó a la «Gestapo antisindical»

Entornointeligente.com /

El mandatario provincial había llegado a la ciudad costera en horas de la mañana para participar del evento y a través de una foto de los tres tomada en el aeropuerto se terminó de develar el misterio sobre quién ocuparía la cartera tras el anuncio de que la ahora funcionaria nacional pasaría a ocupar un lugar en la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, un área clave para el titular de la AFIP, Carlos Castagneto .

Informate más Covid-19: Axel Kicillof compartió el informe de la cantidad de bonaerenses vacunados Correa asumirá la semana próxima en su nuevo rol al que llega con la venia del diputado nacional Máximo Kirchner . El titular del gremio de Curtidores es uno de los principales referentes de la Corriente Federal de los Trabajadores, cuyo líder es el diputado nacional y titular de La Bancaria, Sergio Palazzo .

Pese a que también era un lugar reclamado desde el Frente Renovador , quienes internamente dicen no sentirse parte de la coalición de gobierno provincial por no contar con dirigentes en los puestos de mayor importancia, el gobernador decidió «pagarle», políticamente hablando, al miembro de la Cámara baja nacional a quien le había prometido avanzar con la derogación de la reforma jubilatoria implementada durante el gobierno de María Eugenia Vidal , algo que, hasta el momento, no pudo cumplir.

Con este movimiento político, Kicillof también volvió a poner el ojo sobre la denominada «Gestapo Antisindical» . Justo en el momento en el que la Cámara baja de la Provincia parece haberse quedado sin opciones en el mentado juicio político al procurador Julio Conte Grand .

» Recibimos un ministerio cuyo ministro salió en una filmación buscando perseguir a las organizaciones de los trabajadores. Se la conoció como la Gestapo porque así la autodenominaron «, sostuvo Kicillof ayer desde Mar del Plata en una clara mención al exministro bonaerense, Marcelo Villegas. Y recordó que el exfuncionario de Vidal lo marcó en una reunión » con espías y funcionarios judiciales viendo cómo generar causas » y aseguró que » no nos vamos a olvidar de eso porque es un delito gravísimo; usar al Estado para perseguir ya lo vivimos «.

Y aprovechó para agradecerle a la ministra saliente su rol en la cartera. » La gestión de Mara Ruiz Malec es reconocida por todos y todas porque ha reconstruido la identidad y el protagonismo del Ministerio de Trabajo , con un amplio despliegue territorial y después de una etapa en la que el organismo se dedicaba a perseguir a los representantes de las y los trabajadores «.

Encuentro laboral

Kicillof viajó a Mar del Plata para dar el puntapié inicial del congreso que contará con la presencia de 500 juristas del ámbito de la magistratura; abogados; doctrinarios; y representantes sindicales . En cada jornada habrá paneles, conversatorios y talleres que abordarán temas vinculados al estado de las negociaciones colectivas y las relaciones laborales.

» Estamos convencidos de que para alcanzar un crecimiento sostenible y más justo, este tiene que ir desde abajo hacia arriba «, explicó Kicillof. Y agregó: » Los temas que forman parte de este Congreso están muy presentes en la agenda actual, porque la crisis generada por la pandemia y la guerra en Europa ha dado lugar nuevamente a quienes dicen que la salida es quitando derechos laborales y sociales «.

Por su parte, Ruiz Malec remarcó que » la motivación de este congreso ha sido la necesidad de reafirmar nuestra búsqueda de una sociedad con trabajo asalariado, con todos los derechos y en condiciones dignas » .

Sobre el final, Kicillof marcó la cancha en torno a una discusión futura y destacó la importante de las leyes laborales que cuiden las relaciones laborales y la función del Estado como autoridad de regulación. » El Estado aparece para que el sistema funcione. Se está protegiendo la reproducción de trabajo, además de derechos y la justicia socia l». Y cerró: » La flexibilización laboral es una forma de decir que van a bajar los salarios. A veces aparece con cuestiones de salario, otras con las condiciones de trabajo «.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com