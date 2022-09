Kherson. Volodymyr Zelensky assina decreto para criar comandos militares

Entornointeligente.com /

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, assinou esta segunda-feira um decreto para criar comandos em diversas localidades da região de Kherson, alvo de uma forte contraofensiva por parte das forças ucranianas para reconquistar território desde o final de agosto.

De acordo com a agência noticiosa UNIAN, o diploma assinado pelo governante prevê a criação de vários comandos em várias localidades dos distritos de Kajovska, Berislav, Skadovsk e Genichesk, entre outros.

No final de agosto, a Ucrânia anunciou uma contraofensiva em Kherson, situada na costa do mar Negro, depois de romper a primeira linha de defesa dos militares russos.

A 11 de setembro, o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas indicou que as movimentações fizeram disparar as especulações acerca de um pssível ponto de viagem na guerra, uma vez que, até agora, os avanços feitos pelas forças ucranianas tinham sido escassos.

Recorde-se que as primeiras vitórias da Rússia, na fase inicial da guerra, que começou a 24 de fevereir, foram nas cidades do sul e do leste ucraniano, onde as tropas russas controlaram cerca de um quinto do território.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU) já morreram, pelo menos, desde o início da guerra 5.916 civis e ficaram feridos utros 8.616. Contudo, é de sublinhar que estes números estão aquém dos reais.

