Keysi Sayago destapó una olla del Miss Venezuela 2017

La modelo venezolana Keysi Sayago soltó el yoyo sobre los secretos detrás del Miss Venezuela, pues resulta que quedó vestida y alborotada cuando representó a Venezuela en el Miss Universo 2017.

Durante una amena conversación con la comunicadora social Daniela di Giacomo para su podcast Deja el chou, Sayago reveló la razón por la que no se convirtió en la nueva reina universal, a pesar de haber sido la favorita de todo el certamen.

«Paula Shugart, me quería, le dijo a Osmel que yo le gustaba un montón pero que no se había pagado la franquicia del Miss Universo y que lamentablemente no me podía dejar avanzar», afirmó Keysi Sayago.

Por su parte, Di Giacomo agregó que: «Bueno la gente no lo sabe pero cada vez que los países participan debe pagar, en el caso de Venezuela por haber ganado tantas veces tiene que pagar un poco más». «Venezuela tenía una deuda, pero fue pagada por Venevisión cuando Osmel se quería quedar con la franquicia», ratificó la exreina de belleza. Vale recordar, que Keysi Sayago clasificó entre las 5 semifinalistas del grupo de 10 del Miss Universo 2017.

Con información de Revista Ronda.

