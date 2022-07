Keylor Navas pondrá a prueba palabras del nuevo técnico del PSG

Entornointeligente.com /

Keylor Navas no ha dejado de trabajar por buscar las oportunidades para mostrar su valía ante el nuevo técnico del PSG , el francés Christophe Galtier .

El costarricense, quien en primera instancia está partiendo como portero suplente de Gianluigi Donnarumma no está dispuesto a rendirse fácilmente y su objetivo es luchar todo lo que pueda por hacer dudar a su entrenador para tener minutos en la temporada entrante.

Hasta el momento, de los dos compromisos amistosos que ha jugado el Paris Saint-Germain en esta pretemporada, Keylor Navas solo ha tenido 45 minutos en el primer duelo que fue contra Quevilly Rouen donde prácticamente no tuvo exigencia alguna.

Luego en el juego contra el Kawasaki Frontale el tico no apareció porque el estratega dio prioridad a Donnnarumma y a su compañero Sergio Rico , sin embargo luego de transcurrido el encuentro se refirió a que Navas estaría presente en el siguiente duelo que será este sábado frente a Urawa Reds, también de Japón pues es ahí donde se encuentran los parisinos en estos instantes.

Keylor Navas, portero del PSG. @PSG_espanol «En cuanto a Keylor Navas , es cuestión de minutos, jugará gran parte del segundo partido ante los Rojos de Urawa», dijo Christophe Galtier.

Ahora es cuestión de horas para conocer si el director técnico le dará la oportunidad de mostrarse al portero y cumplirá con su palabra.

Keylor Navas se prepara para jugar su cuarta temporada en el PSG , mientras fuera del conjunto francés suena muy fuerte que pueda salir a otro club, pero este no es un tema en el que el arquero esté sumergido en estos instantes.

