Keylor Navas impresiona a todos en el PSG ‘derribando’ a un campeón olímpico de Judo

Aparte de estar sumergidos en la pretemporada que realizan por Japón, en el PSG no desaprovechan los momentos de intercambio cultural con la población de este país que los ha recibido con los brazos abiertos.

Como parte de las actividades extrafutbolísticas que han hecho en el equipo francés, este jueves participaron en una clase de judo donde algunos jugadores, entre ellos, Keylor Navas tuvieron que poner en práctica lo aprendido.

@PSG_espanol El tico quedó retratado en las redes oficiales del PSG donde se le vio como le colocaban el Judogi o Kimono de Judo y luego como un experto le empezó a dar las instrucciones de qué debía hacer.

Navas se encontraba aprendiendo de nada más y nada menos de un dos veces medallista olímpico como lo es Shohei Ono , quien le enseñó cómo preparar la vestimenta y luego algunos movimientos para derribar al oponente.

Seguidamente, Keylor Navas puso en práctica lo aprendido y logró dejar tendido en el suelo al campeón olímpico con un movimiento básico, claro está que el medallista olímpico le dio un poco de ventaja y luego procedió con una sumisión, movimiento que le valió los aplausos y gritos de sus compañeros que estaban alrededor viéndolo.

Navas no fue el único en participar de esta práctica de Judo, pues su compañero Presnel Kimpembe también hizo lo suyo.

Tras unas horas de compartir y aprender diferentes costumbres de la cultura japonesa, el PSG procedió a entrenar en horas de la noche y seguir con su preparación de campo para lo que será una exigente temporada.

