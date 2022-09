Keylor Navas demuestra por qué es tan difícil que le hagan goles en PSG

Entornointeligente.com /

Aunque su deseo es jugar y ser el portero titular del PSG , Keylor Navas respeta las decisiones de su entrenador, pero eso no quiere decir que esté de brazos cruzados esperando que una oportunidad caiga del cielo.

El tico está trabajando intensamente por el beneficio personal dando un alto nivel en cada entrenamiento por si alguna situación se presenta y su equipo lo necesita, o bien, para llegar al Mundial de Qatar con el mejor nivel posible para representar a Costa Rica .

En un vídeo colocado en sus cuentas oficiales, Navas demostró una pequeña sesión de entrenamiento donde se le ve corriendo de un lado a otro, estirándose para detener los fuertes remates que sus preparadores de porteros le realizan.

Ya sean achiques, desplazamientos y paradas que parecen imposibles, Keylor Navas no escatima cuando está dentro del campo de juego y una y otra vez rechaza los balones dejando en claro que no se ha ido a ningún lado y que sigue siendo un portero del Top 10 de mundo.

Keylor Navas en el calentamiento previo al partido frente a la Juventus. 2022. Getty Images Navas está lejos de haber perdido el hambre por jugar, al contrario, está sediento de volver a salir al campo y jugar como titular en el PSG , obstante la decisión de Christophe Galtier es que sea Gianluigi Donnarumma el que tenga participación, mientras tanto él debe seguir con esa intensidad que le caracteriza porque debe estar preparado para lo que sea que venga en las próximas semanas y meses, ya sea volver a tener actividad con los parisinos, jugar el Mundial o bien, cambiar de equipo en el mercado invernal.

View this post on Instagram A post shared by Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

A sus 35 años, Keylor Navas se mueve, juega y vive como si fuera un portero veinteañero y eso habla muy bien de alguien que lleva más de 10 años jugando en la élite del fútbol.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com