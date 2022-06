Keylor Navas: Costa Rica tiene ‘todo’ para ganarle a Nueva Zelanda

Entornointeligente.com /

El arquero de Costa Rica, Keylor Navas, manifestó este martes que la selección de fútbol de su país tiene «todo» para ganar el partido de repechaje frente a Nueva Zelanda, por el último boleto para el Mundial de Catar 2022, y negó que el equipo dependa de sus actuaciones en el arco.

«Tenemos una oportunidad bastante bonita para poder clasificar a un mundial, sabemos lo importante que es», señaló Navas a su llegada a Catar para incorporarse a la concentración de su selección, que también llegó este martes al país árabe.

«Hay que tomarlo con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría de que tenemos todo para poder ganar», agregó la estrella del PSG en una entrevista exclusiva del portal costarricense Yashinquesada.com.

«Vamos con todo, con muchas ganas, con tranquilidad, con ganas de disfrutar, ojalá que las cosas nos salgan bien y que podamos ganar ese partido», afirmó Navas.

Costa Rica y Nueva Zelanda disputarán el próximo martes, en Doha, el partido de repechaje para Catar 2022. El ganador se quedará con el último boleto en juego para el Mundial, donde quedará sembrado en el Grupo E, junto a Alemania, España y Japón.

El lunes Costa Rica fue despedida por cientos de aficionados, con banderas del país y camisetas de la selección, que salieron a las calles para ver pasar el autobús con los jugadores y el equipo técnico camino al aeropuerto, en medio de un ambiente de euforia.

Lea: Costa Rica despide emocionada a su selección rumbo al repechaje para Catar 2022

«El grupo está bastante unido, hemos hecho una selección donde cada uno sabe muy bien cuál es su rol, eso siempre es muy importante.

Sin embargo, restó importancia al papel estelar que ha realizado durante el pasado octogonal de la Concacaf, donde los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez lograron alcanzar el repechaje tras una remontada espectacular durante la segunda fase del premundial.

«He podido ayudar a mi selección (pero) yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan los partidos, entonces aquí todos somos importantes», afirmó.

«Sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador», agregó el tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid.

Costa Rica, que ha participado en cinco Copas del Mundo, aspira a clasificar a su tercer Mundial al hilo. Su mejor participación fue en Brasil-2014, donde los ticos llegaron sorpresivamente a los cuartos de final, entre otras cosas, por la buena actuación de Navas.

El arquero costarricense también manifestó que está «tranquilo» con su futuro en el PSG, con el que aún le quedan dos años de contrato, y pese a que mantiene una dura pugna en la titularidad con el italiano Gianluigi Donnarumma.

«No estoy estresado, no estoy preocupado, ya veremos qué es lo que viene y para dónde cogeremos o donde estaremos, si estaremos en París o en cualquier otro lugar», puntualizó.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com