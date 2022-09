Keylor Navas afronta con PSG su temporada más inusual en Champions League

Entornointeligente.com /

Dado que no terminó tomando la puerta de salida del PSG hacia el Napoli , Keylor Navas enfrentará una de las temporadas más complicadas de su carrera donde pasará más sentado en el banquillo que en los focos de la estelaridad.

El portero costarricense vio desde el banco de suplentes el triunfo de este sábado frente al Nantes, ya son seis jornadas de Ligue 1 y el conjunto parisino marcha a paso perfecto con la presencia del guardameta italiano.

Ahora es el turno de la Champions League donde el Paris Saint-Germain regresa a la actividad europea con la convicción de que este año, con un equipo renovado, logren pelear por el cetro que todavía no han podido ganar.

No obstante, el arquero tres veces ganador de este cetro como lo es Keylor Navas , no estará presente ante la Juventus, salvo alguna excepción de última hora. Será la primera vez desde las últimas cinco ediciones en las que el guardameta no sea estelar en el torneo que tan bien le sienta.

Keylor Navas, portero del PSG. @PSG_espanol Navas no empieza como titular en la Champions League desde la temporada 2016-2017 cuando en aquel entonces estuvo ausente en el debut contra el Sporting de Portugal debido a que se encontraba recuperando de la operación a la que se había sometido en el tendón de Aquiles después de finalizada la temporada 2015-2016 que le hizo perderse la Copa América Centenario y ocho juegos del Real Madrid entre LaLiga, la Supercopa de Europa y la Champions.

Durante todo ese tiempo, Kiko Casilla fue quien lo sustituyó, pero tan pronto el tico estuvo recuperado regresó a la titularidad empezando desde la jornada 2 contra el Borussia Dortmund y de ahí en adelante no salió ni solo minuto hasta llegar a alzar la copa tras vencer a la Juventus.

Después de ese año en el que inició como suplente, Keylor Navas volvió a estar siempre en un estado físico óptimo para ser estelar en cada inicio de Champions League, incluyendo la 2018-2019 cuando empezó estelar ante la Roma con un técnico nuevo como lo era Julen Lopetegui y con un Thibaut Courtois que ya estaba integrado al equipo, pero que en ese momento todavía había un fuerte debate por cuál de los dos era el que debía jugar. Aunque jugó los tres primeros compromisos, a partir de la jornada cuatro asumió el portero belga.

Para la temporada entrante migró al PSG donde jugó las dos ediciones siguientes ante Real Madrid y Manchester United, mientras que para el año siguiente ya estando Gianluigi Donnarumma inició como titular frente a Brujas, pero después empezaron las rotaciones y al cabo de terminada la fase de grupos perdió la regularidad en este torneo y no volvió a aparecer.

Keylor Navas tiene presente todas las consecuencias que le representa seguir en el PSG como segundo portero, pero lejos de conformarse con la suplencia sigue trabajando como si fuese el número uno de su club, a la espera de tener minutos con este u otro club.

