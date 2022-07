Keylor luce capitanía del PSG en primer amistoso de pretemporada

Entornointeligente.com /

Keylor Navas continúa en trabajos de pretemporada con e l París Saint – Germain y el tico hoy recibió un gran gesto de motivación tras portar la banda de capitán del equipo francés durante el segundo tiempo del cotejo frente al equipo de segunda división, Quevilly Rouen .

El costarricense no inició el partido como titular, el escogido por Christophe Galtier fue el italiano, Gianluigi Donnarumma, quien no tuvo mucho apremio durante este cotejo, al igual que Keylor Navas , ya que el equipo rival no puso en serios aprietos ofensivos a los capitalinos.

Keylor Navas actuando como capitán en el primer partido amistoso de la pretemporada del PSG. 2022. C.Gavelle – PSG Las anotaciones del París Saint – Germain fueron obra de Sergio Ramos y el joven delantero Djeidi Gassama; en el cotejo no tuvieron acción Neymar ni Kylian Mbappé; la única gran estrella del PSG que disputó el partido fue Lionel Messi, quien salió de cambio en la primera mitad.

Durante el tiempo que estuvo Keylor Navas como capitán, en cancha estaban jugadores Idrissa Gueye, Ander Herrera y Georginio Wijnaldum.

La próxima semana, el PSG viajará con destino Japón para sostener tres partidos amistosos, Kawasaki será el primero de ellos, se disputará el 20 de julio, posterior se verán las caras ante el Urawa el 23, y la gira finalizará el 25 frente al G – Osaka, la Supercopa de la Ligue 1 está para disputarse el 31 de este mismo mes frente al Nantes.

— ESPN Costa Rica (@ESPN_CR) July 15, 2022 Durante los últimos días se ha intensificado el rumor que el arquero tico saldría del PSG con destino a Napoli, cuadro italiano que estaría muy interesado en su ficha, según múltiples reportes.

