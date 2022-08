Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Kevin Spacey tendrá que cantearse con productores de «House of Cards» Agosto 4, 2022 por J.C Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles obligó este jueves a Kevin Spacey a abonar 31 millones de dólares a la productora MCR, responsable de la serie «House of Cards», como indemnización por ruptura de contrato y por los perjuicios que causó con su comportamiento durante el rodaje.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com