Kevin Spacey comparece ante el tribunal de Londres tras ser acusado de agresión sexual

Londres (CNN) — El actor estadounidense Kevin Spacey obtuvo la libertad bajo fianza en su primera comparecencia ante un tribunal de Londres este jueves, tras ser acusado de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres.

Spacey solo habló para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección en Londres durante una breve audiencia procesal, y se fijó la fecha del 14 de julio para su próxima audiencia.

El abogado de Spacey dijo al tribunal que «niega enérgicamente» todas las acusaciones de criminalidad.

Se le concedió una fianza incondicional después de que su abogado dijera al tribunal que necesitaría volver a Estados Unidos entre las fechas del juicio para trabajar y ver a su familia.

Kevin Spacey deberá pagar casi US$ 31 millones a la productora de «House of Cards» El actor de «House of Cards», de 62 años, también fue acusado el mes pasado de provocar una relación sexual con penetración sin consentimiento.

publicidad Los cargos se refieren a dos presuntos incidentes en Londres en 2005, otros dos en 2008 y uno más en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, en 2013.

La presunta víctima de los incidentes de 2005 tiene ahora 40 años, mientras que los dos hombres supuestamente implicados en los incidentes de 2008 y 2013 tienen ahora 30 años, dijo la Policía Metropolitana de Londres.

El actor Kevin Spacey sale del Tribunal de Magistrados de Westminster el 16 de junio de 2022 en Londres, Inglaterra. (Foto de Kate Green/Getty Images)

Spacey compareció este jueves en el Tribunal de Magistrados de Westminster con un traje azul claro, corbata oscura y gafas, y fue recibido por una gran multitud de periodistas y fotógrafos.

La Fiscalía de la Corona británica autorizó los cargos contra Spacey a finales de mayo, pero éstos no pudieron aplicarse formalmente hasta este lunes, cuando se encontraba en el Reino Unido.

Spacey ha ganado dos premios de la Academia por sus papeles en «The Usual Suspects» y «American Beauty», y fue director artístico del teatro londinense Old Vic de 2003 a 2015.

También ha protagonizado la serie política de Netflix «House of Cards», y volvió a actuar el año pasado. Kevin Spacey

