Kevin Hart cuenta su proceso de recuperación luego del aparatoso choque

El actor cómico norteamericano Kevin Hart abrió su corazón y contó su versión de lo sucedido el pasado 1 de septiembre en un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajero en su auto.

Producto del choque tuvo tres lesiones en la columna vertebral que lo obligaron a pasar por el quirófano.

Mediante su cuenta de Instagram, el actor abrió las puertas de su hogar y habló sobre el accidente de tránsito. Además, envió un mensaje de fe y optimismo.

Dando varios pasos y haciendo la cronología desde el accidente, hasta los días en el hospital, el actor de la película “Infiltrados en Miami”, expresó: “Cuando Dios te habla, no queda otro remedio que escuchar. Y la vida es muy graciosa… Algunas de las peores cosas que te suceden acaban resultando ser justo lo que más necesitabas. En este caso, siento que Dios me dijo que bajara el ritmo: iba muy rápido, estaba abarcando demasiado”, narró el actor.

“A veces no logras prestar atención a las cosas importantes que de verdad deberías ver, pero tras mi accidente todo ha cambiado. Tengo una perspectiva diferente de la vida: la aprecio mucho más. Me siento agradecido por mis amigos, por mi familia y por la gente que sencillamente me acompaña y me ha apoyado”, añadió Kevin Hart.

Recoge el portal El Nuevo Día que el humorista agradeció a los fans por todos los mensajes de aliento.

Terminó con un lema de esperanza: “Apreciar cada día al máximo porque nadie te garantiza que haya un mañana”.

