Kevin Altamirano, el suboficial FAP y meteorólogo que aspira triunfar en París 2024

A Altamirano no lo presiona pertenecer al deporte más ganador de la historia en Juegos Olímpicos. Todo lo contrario, eso lo inspira porque alimenta su sueño de tocar el olimpo tal como lo hicieron Edwin Vásquez (medalla de oro), Francisco Boza (plata) y Juan Ghia (plata). Él es un convencido de que su generación se encuentra en la capacidad para emular las hazañas de este deporte en las grandes citas. «En realidad lo tomo como una motivación. Contamos con gente que posee el don del tiro y a eso se suma los buenos resultados logrados. Estoy convencido que podemos obtener grandes cosechas en un futuro y me siento seguro que mi generación logrará esa ansiada medalla olímpica», manifiesta un motivado Kevin. El deportista de 30 años no solo es un experto en el tiro deportivo, sino también un disciplinado suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, meteorólogo y, actualmente, estudiante destacado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental. Su tiempo lo distribuye bien para no desentenderse de los arduos entrenamientos. Sabe que en este punto se encuentra la clave del éxito porque lo hace priorizando la calidad. «Para mí, el tiro tiene que ver mucho con la calidad porque involucra bastante entrenamiento, disciplina y concentración, pero todo tiene que ser de calidad. Hacer cada paso a conciencia siempre apuntando a un propósito. Tenemos a un preparador que nos enfoca en un 100% en busca de la perfección», dijo Kevin. Tras obtener la presea plateada en los Bolivarianos, el exponente irá a darlo todo en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, que se disputará del 1 al 15 de octubre del presente año. Allí buscará ceñirse con la presea dorada, aunque ve este certamen más como preparación porque sus objetivos principales son tomarse su revancha en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y lograr la clasificación a París 2024, sus primeros Juegos Olímpicos. «Mi preparación se encuentra enfocado en obtener el ansiado cupo a París. Ahora vengo con todas las fuerzas. La ambición de un deportista es estar en una olimpiada y mi objetivo es ganar la medalla dorada olímpica porque somos un país de tiradores. Claro, antes lucharé por subir al podio en Santiago 2023 porque me quedé con la espina de que estuve tan cerca de obtener una presea en los Juegos Panamericanos Lima 2019», culminó. Ganador innato Arequipeño de nacimiento, Altamirano empezó a practicar el tiro en el 2011 como miembro de la Fuerza Aérea, pero no fue hasta el 2014 que se enamoró del tiro como deporte. Tenía 23 años y desde allí no se cansa de subir a los podios año tras año. Fuera de participar en tres torneos mundiales de tiro militar (Corea 2015, Catar 2017 y China 2019), desde el 2015 ha sumado 25 preseas de oro a su medallero personal. En Valledupar, la presea de plata la consiguió tras competir con ranqueados deportistas de tiro rápido de nueve países. «Teníamos que realizar 5 disparos y darles a 5 blancos, todo en solo 4 segundos, con una sola mano y a 25 metros de distancia». Después de dos días de competencia, Kevin Altamirano hizo 24 hits en la competencia de tiro deportivo, modalidad de tiro rápido, obteniendo la medalla de plata, ubicándose a solo 1 hit de la de oro. Kevin forma parte de los deportistas que siguen sus estudios superiores gracias a las becas Impacto Positivo que cada semestre otorga la Universidad Continental a jóvenes que destacan en el campo deportivo, la investigación o alcanzan un alto rendimiento escolar. Su rutina diaria combina el apoyo que brinda a los cadetes del equipo de tiro de la Fuerza Aérea del Perú, sus estudios universitarios en el quinto ciclo de Ingeniería Industrial y sus entrenamientos en el polígono en la base aérea Las Palmas en Surco. (FIN) JSO Publicado: 25/7/2022

