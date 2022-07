Kentucky sufre «unas de las inundaciones más devastadoras

Entornointeligente.com /

El estado de Kentucky (EE.UU.) está sufriendo «unas de las inundaciones más devastadoras de su historia» debido a las lluvias torrenciales que se han registrado en el este del estado sureño, informó este jueves el gobernador Andy Beshear.

El río North Fork Kentucky se está desbordando en Whitesburg (KY)

Las casas y negocios aledaños se están inundando. #flood #inundaciones #Kentucky @conexiontiempo

Cortesía: Christy Casolari pic.twitter.com/dniNgG4PeF

— Albert Martínez (@AlbertEltiempo) July 28, 2022

Beshear declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional -un cuerpo militar en la reserva- para ayudar en las labores de rescate.

«Estamos viendo uno de los peores eventos de inundación, uno de los más devastadores en la historia de Kentucky», dijo Beshear en una rueda de prensa, donde agregó que se espera que haya un gran número de viviendas dañadas.

«Esperamos la pérdida de vidas, cientos perderán sus casas», apuntó el gobernador.

El canal del tiempo apuntó que un número indeterminado de viviendas ha sido barrido por las lluvias, y en muchos casos el agua ha alcanzado los tejados de las casas.

The floodwaters are devastating in Eastern Kentucky, and it is going to get worse over the next few days.

Praying for our loved ones in the path of the flood. We will do all we can to help. pic.twitter.com/v0uKtW3YTX

— Charles Booker (@Booker4KY) July 28, 2022

Además, numerosas carreteras están bloqueadas y muchos árboles se han caído.

Beshear detalló que hay personas que han quedado atrapadas en el tejado de sus casas en el este de Kentucky y que están esperando a ser rescatadas.

«Hay desaparecidos y estoy casi seguro de que vamos a perder a alguno de ellos», dijo el gobernador.

Medios locales han informado que hay una alerta de inundaciones en Kentucky hasta las 15.00 hora local de este jueves (19.00 hora GMT) y que anoche más de 15 centímetros de agua cayeron en la zona de Jackson, en ese estado.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

