Kenneth Bunker: «Puede haber un castigo sobre la opción Apruebo por temas coyunturales»

A solo días del plebiscito del 4 de septiembre, el cientista político Kenneth Bunke r controla atento el termómetro ciudadano desde Italia, donde reside. Con la mirada que da la distancia coincide en que pese a que las encuestas confluyen en que la opción Rechazo tiene una clara ventaja sobre el Apruebo, existe una alta incertidumbre en el ambiente.

Bunker, quien aterrizará en Chile en 5 de septiembre para seguir en terreno los vaivenes políticos post plebiscito, advierte que «el Presidente, con un poco más de un tercio del apoyo, está gobernando casi para las mismas personas que votaron por él en la primera vuelta, que no son muchas. Esa posición no le hace bien al país. Se tiene que abrir».

Y tiene la convicción de que tras el referéndum debe haber un cambio de gabinete y que «las personas que están cometiendo demasiados errores no forzados tienen que salir y entrar personas con mayor experiencia política».

– El país se percibe en un estado de polarización muy fuerte. ¿Es natural en un proceso como este o es algo que se ha ido exacerbando debido a otras razones?

– En todas las elecciones donde hay dos opciones ocurre una polarización. En este caso me parece una situación extraña, porque a pesar de que tenemos Apruebo y Rechazo y uno podría pensar que todos los chilenos están polarizados, la verdad es que pareciera mucho más una escala de grises, porque están los Apruebo a secas, Apruebo para reformar; están los Rechazo para reformar y los Rechazo a secas. Todos, más o menos, entienden que el proceso continúa pase lo que pase.

– A raíz del voto obligatorio, ¿qué expectativas habría que hacerse?

– Hay hartas cosas pasando al mismo tiempo. Para empezar no solo hay voto obligatorio, que es un cambio en las reglas electorales, sino que también cambian a las personas de las mesas, y si sube o baja la participación no vamos a saber cuál de los factores está importando más. En el fondo lo que ocurre es que va a ser una elección muy incierta en términos de predicción.

– ¿La multa podría influir en que más gente votara?

– Es la lógica. Uno esperaría que las personas tuvieran incentivos para ir a votar por no pagar la multa, pero cuántas de estas personas saben que el voto es obligatorio. Lo que muestran las encuestas es que de cada diez personas, siete saben que el voto es obligatorio y que hay multa si es que no lo hacen.

– Aunque las encuestas dan por ganador al Rechazo, pareciera que no está tan claro. ¿Es un escenario muy incierto el de esta elección?

– Si uno se abstrae de los datos, si solo mira lo que está pasando en Chile desde una perspectiva histórica, ve lo que ocurrió con el estallido social, lo que ocurrió en el plebiscito que ganó con 78%, ve la elección de los constituyente y después la de Boric, uno esperaría que lo natural fuera que gana el Apruebo; sin embargo, las encuestas están mostrando una situación que es todo lo contrario. Pero tiene sentido si uno mira los índices de aprobación de Gabriel Boric que están muy altamente correlacionados con lo que pasa en el plebiscito. De hecho, ese casi 36% que tiene de aprobación Boric es casi el mismo 36% que está declarando que vota por el Apruebo. Entonces, hay bastantes razones para pensar que podría ganar el Rechazo y no necesariamente están ligadas a todo lo histórico, sino que hay cosas que son bien coyunturales.

– ¿Cómo cuáles?

– Por ejemplo, creo que no sería un error suponer que va a haber muchas personas que voten por el Rechazo por lo que está ocurriendo con la economía, con la delincuencia, con la inmigración… o sea, puede haber un castigo sobre la opción Apruebo por temas coyunturales que no necesariamente tienen que ver con la propuesta que se presentó.

«Reglas electorales distintas» – ¿Qué se debería esperar para el 5 de septiembre en medio de tanta incertidumbre, un cambio de gabinete?

– Hay un par de cosas que están claras y una de ellas es que este proceso constituyente continúa. Si gana el Apruebo hay que ver qué se hace con los acuerdos del oficialismo, que no es menor. Están diciendo que el texto está malo y que por eso hay que arreglarlo; hay que ver si el gobierno respeta eso, cuál va a ser la posición interna del gobierno después de eso, si se divide mucho sobre qué es lo que tiene que hacer con el texto. Y si gana el Rechazo tiene que haber alguna propuesta que nazca del Ejecutivo.

– Algo ha dicho ya el Presidente sobre eso.

– Claro, Boric habló un poco de eso el domingo en la entrevista en ChileVisión. Acepta que básicamente tiene que avanzar el proceso constituyente, pero que tiene que haber reglas electorales distintas. Lo que me parece muy inteligente de parte del Presidente y muy oportuno en este cruce.

– ¿Por qué?

– Porque es una conversación que ya se está dando y el Presidente se había quedado muy atrás, se había encerrado mucho en apoyar el Apruebo, cerrando la puerta a una ciudadanía que también parece moverse hacia otro lado, donde parece que ya está aceptado que esta propuesta no es lo mejor que podría haber. El Presidente tiene que ponerse en una posición donde gobierna para todos los chilenos y no solo para su base. El Presidente, con un poco más de un tercio del apoyo, está gobernando casi para las mismas personas que votaron por él en la primera vuelta, que no son muchas. Esa posición no le hace bien al país. Se tiene que abrir.

– ¿Y respecto del cambio de gabinete?

– Me parece que si no se hace un cambio de gabinete el 5, 6 o 7 de septiembre, tiene que ser muy pronto después de esos días, porque claramente hay algo que no está funcionando en este gobierno. Por la aprobación del Presidente hay grandes problemas de gobernabilidad, no van a tener el control sobre el Congreso y si, más encima, pierden la elección viene una muy mala noticia para el gobierno. Creo que las personas que están cometiendo demasiados errores no forzados tienen que salir y entrar personas con mayor experiencia política que sean capaces de negociar el proceso constitucional que viene ahora, que va a depender mucho más que antes del Poder Ejecutivo, ya sea si gana el Apruebo, para ordenar al oficialismo para llegar a los acuerdos que se manden al Congreso; o bien, para mandar un proyecto de nuevo proceso constitucional al Congreso y buscar los votos.

– Si gana el Rechazo, ¿cuánta presión habrá sobre la derecha para que cumpla los compromisos de cambio que ha asumido estos últimos meses si no ha querido hacerlos antes?

-Para ser justo y parejo, creo que hay dudas acerca de si se hacen cambios gane el Apruebo o gane el Rechazo. Porque desde la izquierda se ha aceptado que hay que hacer cambios y personas que dicen que no hay por qué hacerlos si ganan. En el caso de la derecha me parece una crítica que es legítima y que, efectivamente, uno no tendría por qué creerle mirando su registro. Ahora, yo creo que están todas las señales de varios partidos políticos que firmaron un documento que decía que querían hacer los cambios. Creo que hay una intención genuina de seguir, porque entienden que el costo ya está pagado. Si uno mira las declaraciones de (Javier) Macaya o de Marcela Cubillos, por ejemplo, que dicen que la Constitución del ’80 está muerta, son declaraciones simbólicas muy sensibles para el sector.

– ¿Y dónde estaría la clave para avanzar?

-Yo creo que el meollo del asunto no es si esto avanza o no, sino es cómo se negocian las reglas electorales particulares. Porque, en mi opinión, lo que hizo que este proceso fracasara son dos de las tres reglas particulares que se usaron, la de los independientes y la de los escaños reservados para pueblos originarios. Y ahí va estar la discusión, temas como cuántos serán los escaños reservados o quiénes y cómo participan, si serán los partidos políticos o una lista única nacional, el tamaño de los distritos, etc. En esas cosas más de detalle va a estar el meollo del conflicto.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

