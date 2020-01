Kenia Porcell y Juan Carlos Varela acumulan 17 denuncias en el MP

Entornointeligente.com /

El expresidente de la República Juan Carlos Varela y la exprocuradora general de la nación Kenia Isolda Porcell acumulan un total de 16 denuncias en su contra, desde que han dejado los cargos que ocupaban. noticias relacionadas Denuncian a la exprocuradora Kenia Porcell y al expresidente Juan Carlos Varela Kenia Porcell deberá afrontar procesos civil y penal Exmayor Alex Cedeño culpa a Juan Carlos Varela de su ‘injusto encierro’ En el caso específico del exmandatario Varela, el mismo acumula un total de cinco denuncias por los posibles delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado, actos cometidos entre los años 2009 a 2019, cuando se desempeñaba como empleado público . La última de las denuncias en contra de Varela fue puesta ayer por el abogado Jamis Acosta , por los posibles delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y cualquier otro delito en que haya incurrido en los cargos que ocupó. Acosta indicó que interpuso esta denuncia producto de una publicación de este medio, del 15 de diciembre del año pasado, en donde se dejó en evidencia una supuesta intromisión del exmandatario en las funciones del Tribunal Electoral (TE). VEA TAMBIÉN: Denuncian a la exprocuradora Kenia Porcell y al expresidente Juan Carlos Varela ‘ 5 son las denuncias que reposan en el Ministerio Público contra Juan Carlos Varela.

24 de julio Porcell aseguró en Telemetro que Martinelli era culpable de los pinchazos.

“Afectando la independencia y separación de los poderes del Estado, irrumpiendo en las labores de otros funcionarios” , indica la denuncia. Esta información que fue obtenida de las filtraciones conocidas como los Varelaleaks , más de 24 gigabytes de mensajes de WhatsApp publicados en internet, que exponen conversaciones del hoy exmandatario con la exprocuradora de la nación, el excontralor y varios empresarios, etc. #JudicialPA La querella es por el delito contra el honor en la modalidad de calumnia e injuria, al afirmar que tenían todos los elementos para que Ricardo Martinelli fuera condenado. https://t.co/jH2qiUQ0r7 — PanamáAmérica (@PanamaAmerica) January 15, 2020 El denunciante indica que de acuerdo a la publicado en los Varelaleaks , se deja en evidencia la existencia de una supuesta organización controlada por Varela para perseguir y controlar todas las decisiones no solo en el Tribunal Electoral, sino también en otras instituciones como la Policía Nacional (PN), el Ministerio Público, Órgano Legislativo, Órgano Judicial, centros penitenciarios , etc. VEA TAMBIÉN: Kenia Porcell deberá afrontar procesos civil y penal Varela también mantiene en el MP denuncias que fueron presentadas en su contra por los abogados Miguel Antonio Bernal junto a Sidney Sittón, Guillermo Cochez, Abdiel González y la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez. Kenia Isolda Porcell En el caso de la exprocuradora Porcell, la misma acumula hasta la fecha unas 12 denuncias en el MP, de las cuales nueve forman parte de las que se mantenían en la Procuraduría Administración que dirige Rigoberto González . VEA TAMBIÉN: Médicos: Los rescatados solo presentaban golpes y traumas en el cuerpo Las últimas dos denuncias en contra de la exfuncionaria fueron presentadas ayer por el abogado Alejandro Pérez , en representación del expresidente Ricardo Martinelli. Pérez señaló que la primera denuncia es por la posible comisión de los delitos en contra de la administración pública y en contra de la administración de justicia, esto en perjuicio del exmandatario. Mientras que la segunda denuncia es por el delito contra el honor en la modalidad de calumnia e injuria, al afirmar que tenían todos los elementos para que Ricardo Martinelli fuera condenado en el caso de los pinchazos telefónicos. La exprocuradora en unas declaraciones dadas a Telemetro Reporta, el día 24 de julio de 2019, aseguró que el expresidente [Martinelli] era culpable de los delitos que se le acusaban . VEA TAMBIÉN: Pugna en el PRD por nombramientos en la comarca Ngäbe Buglé En el MP también reposa otra denuncia contra Porcell, la cual fue puesta por el jurista Ángel Calderón por abuso de autoridad, dentro del proceso en contra del comisionado Roberto Castillo. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

