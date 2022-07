Kendall Jenner logró orden de alejamiento para protegerse de acosador

Entornointeligente.com /

Kendall Jenner logró que un juez del condado de Los Ángeles aprobara la petición que realizó para interponer una orden de alejamiento a su último acosador. Arnold Babcock es un hombre de 31 años y en enero accedió a las zonas comunes de la lujosa urbanización en la que reside la famosa.

Es ese momento, las autoridades capturaron al acosador, quien no pudo acercarse a Kendall Jenner. Los abogados de la celebridad realizaron una petición a los juzgados para intensificar la protección de la empresaria.

Para fundamentar la solicitud, la modelo afirmaba que Arnold Babcock ejerció un tipo de «acoso no violento» hacia ella.

De acuerdo con la orden interpuesta por el juez, Arnold Babcock no podrá acercarse a Kendall Jenner ni ponerse en contacto con ella durante los próximos tres años . Aunque al hombre no le imputaron cargos y fue dejado en libertad, las autoridades le pusieron ese castigo para que no reincida en su comportamiento.

Pero esta no es la primera vez que Kendall Jenner sufre de acoso. En marzo de 2021, otra persona ingresó ilegalmente a su casa, se desnudó y nadó en la piscina privada de Kendall, sin embargo, dos días después fue dejado en libertad. A los dos meses, esta persona decidió hacer lo mismo en la casa de Kylie Jenner y fue condenado a seis meses de prisión.

