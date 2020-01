Entornointeligente.com /

No es la primera vez que las Kardashian-Jenner se ven envueltas en una polémica sobre su cuerpo . Mientras que a unas se las acusa por usar demasiado el Photoshop, a otras se las critica por su extrema delgadez.

Esta vez le ha tocado a Kendall Jenner . La modelo publicó un vídeo en su Instagram donde se la puede ver vestida totalmente de negro en el espejo de un baño y moviendo un brazo como si fuera la manecilla de un reloj.

Lo que ha llamado la atención no ha sido el vídeo per se , sino lo delgada que se ve a Kendall . Los comentarios no tardaron en llegar siendo acusada de sufrir un desorden alimenticio y transmitir una imagen poco saludable a sus fans.

No es la primera vez que la hermana de Kim Kardashian recibe criticas por su extrema delgadez, muchos le recuerdan que “no es un buen ejemplo” y se muestran preocupados por ella.

