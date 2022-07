Kendall Jenner consigue una orden de alejamiento contra su último acosador

Entornointeligente.com /

21 Jul, 2022 | Miami. La modelo Kendall Jenner podrá respirar tranquila después de que un juez haya aprobado su petición para imponer una orden de alejamiento a su último acosador, un joven de 31 años llamado Arnold Babcock que, el pasado mes de enero, consiguió acceder a las zonas comunes de la lujosa urbanización en la que reside la celebridad.

La policía arrestó al intruso en cuestión de unos pocos minutos y este no tuvo ocasión siquiera de acercarse a su objetivo, señala Bang Showbiz. En cualquier caso, y para curarse en salud, los abogados de Kendall no tardaron en realizar una petición a los juzgados para intensificar su protección. La maniquí alegaba que Babcock había ejercido un tipo de «acoso no violento» contra ella para fundamentar su solicitud, que finalmente ha recibido luz verde.

Babcock no podrá acercarse a la estrella de las pasarelas ni ponerse en contacto con ella durante los próximos tres años, según se desprende de la información procedente del comisionado del condado de Los Ángeles. Teniendo en cuenta que el acosador fue puesto en libertad sin cargos, a pesar de que dijo claramente que iba en busca de Kendall, la orden será el único castigo que recibirá a menos que reincida en su comportamiento.

No ocurrió lo mismo con Shaquan King, quien fue detenido en marzo de 2021 por acceder ilegalmente a la propiedad, desnudarse por completo y zambullirse en la piscina privada de Kendall. Dos días después, este salió del calabozo debido a las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia del coronavirus. Solo dos meses más tarde, el delincuente decidió repetir su anterior acción en la vivienda de Kylie Jenner, hermana de la celebridad, y fue condenado a una pena de seis meses en prisión.

