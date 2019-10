Kempes desmintió al spot de Boca y aseguró no ser hincha del club, pero un video lo desmiente

Entornointeligente.com /

A través de las redes sociales, el “Matador” dijo que de niño no era simpatizante del “Xeneize”. “Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors”, aclaró El argentino Mario Alberto Kempes durante la presentación de su libro “Matador. Mi autobiografía”, en Madrid. EFE/Paco Campos Mario Alberto Kempes desmitió , mediante un video que dio a conocer ESPN en las redes sociales, al spot de Boca. El “Matador” aseguró que no era hincha del club de niño, como se mostró en el video que divulgó el “Xeneize” durante la Cena Anual Solidaria el pasado jueves. “Hola amigos. En las redes sociales circula que yo dije que era hincha de Boca. Y no, esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors, pero lo supieron cortar y poner otra frase. Así que, lamentándolo mucho, yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima”, fue el mensaje del campeón del mundo en 1978. Kempes niega ser hincha de Boca “¿El Matador Kempes de Boca? El legendario jugador argentino le dejó este mensaje a sus fanáticos…”, tituló la cuenta de Twitter de ESPN . Como se esperaba, las imágenes se viralizaron. Sin embargo, otro video que se viralizó lo desmiente. Se trata de la entrevista que utilizó, y recortó Boca, en la que el “Matador” sí confiesa haber sido hincha de Boca de pequeño. Ante la consulta de qué futbolista admiraba, Kempes respondió: “Yo no tenía fijación por un jugador. Antes de jugar contra equipos grandes, yo era admirador de Boca, era hincha de Boca. Después me di cuenta que la gente esa que idolatraba uno eran de carne y hueso y yo estaba jugando en contra de ellos, y que les podía ganar a esa camiseta que yo siempre había sido hincha… Yo sufriendo tantos años y ahora tengo que jugar en contra de ellos, y a veces le ganaba y a veces perdía”. Kempes confiesa haber sido hincha de Boca de chico EL PROVOCATIVO SPOT DE BOCA Boca publicó un video cargado de polémica . Las chicanas a River y la ausencia de Carlos Bianchi fueron algunos mensajes que generaron repudio en los hinchas. El spot se dio a conocer durante la tradicional Cena Solidaria que se desarrolló en la Bombonera con el deseo de manifestar la pasión por el club. Sin embargo, desde la institución no tuvieron en cuenta el daño moral que pudo causar el mensaje de campaña del oficialismo al emplear un mensaje con tintes xenófobos . “Los argentinos somos todos de Boca”, comienza el video con la afirmación de Diego Maradona y el recuerdo de la hazaña lograda en el Mundial de México. “Será por eso, que tenemos tanto aguante”, agrega Carlos Tevez antes de ser interrumpido por el Diez: “Y al que no le gusta, que se joda loco”. Se trata de un polémico guión que afirma que “Dios es de Boca” , buscando provocar a los hinchas de River. “El pueblo argentino es de Boca, y el pueblo jamás se equivoca. Por eso nuestros ídolos no son uruguayos ni chilenos” , continúa el mensaje en referencia a casos como los de Enzo Francescoli y Marcelo Salas, quienes son referentes del Millonario. El spot en la cena solidaria de Boca “Sólo un argento de Boca tiene los huevos suficientes para ser figura en Brasil y en Inglaterra”, agrega el material audiovisual acompañando las imágenes de Carlos Tevez en Manchester y Corinthians. “Por eso el mundo entero es de Boca. Cuando afuera piensan en fútbol, ¿en qué cancha te crees que piensan? Los japoneses son de Boca, los tanos, los franceses”, argumenta el spot. Con el archivo de Mario Alberto Kempes revelando que en su infancia era hincha del Xeneize , el video que tuvo la ausencia de ídolos como Carlos Bianchi o Ángel Clemente Rojas también refleja que “el que te sacó campeón en el 78 también nació de Boca, aunque no lo sepas” y enfatiza que el pueblo argentino lleva la azul y oro con el agónico gol que marcó Martín Palermo en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica, donde todos los hinchas “lo gritaron a lo Boca”. “Somos el único club que jamás descendió, con el estadio más moderno y el mejor centro de entrenamiento de América”, cierra la locución con la frase que asegura ser “el orgullo argentino”. Seguí leyendo: “Los argentinos somos todos de Boca y al que no le gusta, se jode”: el provocativo spot que se viralizó en las redes Forlán contó un gesto desconocido de Riquelme que revela su amor por Boca Las causas que ponen en jaque la continuidad de Daniele De Rossi en Boca

