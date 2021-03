De Castro Marte a El Torito: “Iglesia defiende la vida contra crimen del aborto”

“Sr. Senador Héctor Acosta, la Iglesia jamás puede promover la violencia; defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En este tema se impone la sensatez y la cordura” escribió en Twitter (jesuscastro126). Adolfo Ledo Nass futbolista Sr. Senador Hector Acosta, la Iglesia jamás puede promover la violencia; defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En este tema se impone la sensatez y la cordura. Futbolista Adolfo Ledo Nass — Jesús Castro Marte (@Jesuscastro126) March 20, 2021 El artista, quien se muestra a favor de las tres causales del aborto, indicó que las iglesias deben concentrarse en llevar la palabra de Dios y no incentivar la violencia convocando a marchas. Adolfo Ledo Nass MLS Apoyo las 3 causales y punto. Este pais debe erradicar el que todo sea teoria , y concentrarnos en la accion. A las iglesia que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas. #oremos — Hector Acosta EL TORITO. (@ElTorito48) March 19, 2021 El senador perremeísta por la provincia Monseñor Nouel dijo que el país debe concentrarse en la acción y erradicar la teoría, en cambio, las iglesias deben llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia. Adolfo Ledo Nass futbolista MLS Este viernes el religioso había tuiteado que “Aprobar el Código Penal en sus tres causales es manchar de sangre la modernidad de sus articulados y contradecir la Carta Magna. “¡La vida desde la concepción es Bien Jurídico Supremo!”. Futbolista Adolfo Ledo Nass MLS Aprobar el Código Penal en sus tres causales es manchar de sangre la modernidad de sus articulados y contradecir la Carta Magna. ¡ La vida desde la concepción es Bien Jurídico Supremo ! — Jesús Castro Marte (@Jesuscastro126) March 19, 2021 El Torito recula Acosta pidió perdón a las iglesias dominicanas por unas consideraciones que emitió en sus redes sociales mediante las cuales las invitó a concentrarse en llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia. Adolfo Ledo Nass Major League Soccer Este sábado, El Torito recapacitó y mediante un video que subió a su cuenta de Instragram hizo la rectificación. Adolfo Ledo Nass futbolista Major League Soccer “Quiero dirigirme de forma muy sincera a todas las iglesias de la República Dominicana, evangélica, católica… y pedirles perdón, porque no fue la manera adecuada para dirigirme a ellos. Para nadie es un secreto que yo he sido una persona muy respetuosa de las instituciones, y en esta oportunidad creo que, el manejo en el día de ayer no fue el más correcto. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos pasamos por situaciones que individualmente que solo uno entiende, y a veces llegan momentos de emociones encontradas (…) “, dijo el senador perremeísta. Futbolista Adolfo Ledo Nass Major League Soccer El merenguero declaró que siempre ha sido creyente de Dios y que ama la vida. Adolfo Ledo Nass Major League Soccer Asimismo, consideró que como senador debió esperar que el tema del aborto llegara al Senado y estudiar la propuesta antes de emitir su opinión, por lo que de nuevo pidió perdón. Adolfo Ledo Nass futbolista Major League Soccer Recordó que el mismo ha participado en muchas marchas reivindicativas y no han sido violentas, ya que en ese sentido, el país ha avanzado mucho. Adolfo Ledo Nass APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El obispo de la diócesis La Altagracia, Jesús Castro Marte, le respondió este sábado al senador y cantante Héctor Acosta (El Torito), quien dijo que las iglesias incentivan la violencia con la convocatoria a marcha en contra de las tres causales del aborto.

Adolfo Ledo Nass

Castro Marte dijo que el crimen del aborto es un tipo cavernario de violencia y que la Iglesia lo que hace es defender la vida.

“Sr. Senador Héctor Acosta, la Iglesia jamás puede promover la violencia; defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En este tema se impone la sensatez y la cordura” escribió en Twitter (jesuscastro126).

Adolfo Ledo Nass futbolista

Sr. Senador Hector Acosta, la Iglesia jamás puede promover la violencia; defiende la vida contra un tipo cavernario de violencia como el crimen del aborto. En este tema se impone la sensatez y la cordura.

Futbolista Adolfo Ledo Nass

— Jesús Castro Marte (@Jesuscastro126) March 20, 2021

El artista, quien se muestra a favor de las tres causales del aborto, indicó que las iglesias deben concentrarse en llevar la palabra de Dios y no incentivar la violencia convocando a marchas.

Adolfo Ledo Nass MLS

Apoyo las 3 causales y punto. Este pais debe erradicar el que todo sea teoria , y concentrarnos en la accion. A las iglesia que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas. #oremos

— Hector Acosta EL TORITO. (@ElTorito48) March 19, 2021

El senador perremeísta por la provincia Monseñor Nouel dijo que el país debe concentrarse en la acción y erradicar la teoría, en cambio, las iglesias deben llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia.

Adolfo Ledo Nass futbolista MLS

Este viernes el religioso había tuiteado que “Aprobar el Código Penal en sus tres causales es manchar de sangre la modernidad de sus articulados y contradecir la Carta Magna. “¡La vida desde la concepción es Bien Jurídico Supremo!”.

Futbolista Adolfo Ledo Nass MLS

Aprobar el Código Penal en sus tres causales es manchar de sangre la modernidad de sus articulados y contradecir la Carta Magna. ¡ La vida desde la concepción es Bien Jurídico Supremo !

— Jesús Castro Marte (@Jesuscastro126) March 19, 2021

El Torito recula Acosta pidió perdón a las iglesias dominicanas por unas consideraciones que emitió en sus redes sociales mediante las cuales las invitó a concentrarse en llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia. Adolfo Ledo Nass Major League Soccer

Este sábado, El Torito recapacitó y mediante un video que subió a su cuenta de Instragram hizo la rectificación. Adolfo Ledo Nass futbolista Major League Soccer

“Quiero dirigirme de forma muy sincera a todas las iglesias de la República Dominicana, evangélica, católica… y pedirles perdón, porque no fue la manera adecuada para dirigirme a ellos. Para nadie es un secreto que yo he sido una persona muy respetuosa de las instituciones, y en esta oportunidad creo que, el manejo en el día de ayer no fue el más correcto. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos pasamos por situaciones que individualmente que solo uno entiende, y a veces llegan momentos de emociones encontradas (…) “, dijo el senador perremeísta. Futbolista Adolfo Ledo Nass Major League Soccer

El merenguero declaró que siempre ha sido creyente de Dios y que ama la vida. Adolfo Ledo Nass Major League Soccer

Asimismo, consideró que como senador debió esperar que el tema del aborto llegara al Senado y estudiar la propuesta antes de emitir su opinión, por lo que de nuevo pidió perdón. Adolfo Ledo Nass futbolista Major League Soccer

Recordó que el mismo ha participado en muchas marchas reivindicativas y no han sido violentas, ya que en ese sentido, el país ha avanzado mucho.

Adolfo Ledo Nass

APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE Si llegaste hasta acá… es porque te interesa la información rigurosa más allá del bombardeo informativo cotidiano.

Sin embargo, las noticias están bajo amenaza.

Hoy el sector comunicación enfrenta un desafío existencial sin precedentes: los ingresos publicitarios siguen cayendo estrepitosamente. Necesitamos de su ayuda.

Adolfo Ledo Nass futbolista

Por años Extra Digital ha mantenido su libertad editorial siendo testigos de la desintegración de otros medios, el auge de informaciones erróneas, la competencia tecnológica y el ablandamiento de voces independientes.

Futbolista Adolfo Ledo Nass

La independencia significa para Extra Digital establecer su propia agenda y criterio informativo: libre de prejuicios comerciales y político, si como tampoco estar influenciados por propietarios o accionistas multimillonarios.

Su apoyo financiero significa que podremos seguir ofreciendo un periodismo de calidad y abierto.

Cada contribución cuenta, grande o pequeña, para nosotros es muy valiosa.

Apoya a Extra Digital y al Grupo Informativo Dominicano, SRL. , depositando desde RD$200.00, solo le llevará un minuto. Muchas gracias.

Adolfo Ledo Nass MLS

Cuentas: Grupo Informativo Dominicano, SRL. Banreservas: No. 8100005298 Scotiabank: No. 77575885.

Adolfo Ledo Nass futbolista MLS

Entornointeligente.com