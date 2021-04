Keiko Fujimori dice que su propuesta pasa por el reencuentro de los peruanos

Entornointeligente.com / En RPP adujo que, a diferencia de su rival en la segunda vuelta (Pedro Castillo, de Perú Libre), ella no promueve ni el comunismo ni la confrontación ni la lucha de clases, sino el reencuentro. “Creemos en la propiedad privada, en las inversiones y en que unidos vamos a reactivar la economía. Invoco a no seguir generando división ni odios entre peruanos”, refirió la candidata. [Lea también: ONPE al 100%: Pedro Castillo 19.09% y Keiko Fujimori 13.36% ] Según afirmó, la reactivación económica es fundamental para hacer obras, por lo que su partido plantea mantener la economía social de mercado y la inversión, a diferencia de Castillo, de quien dijo propone la expropiación. Tras señalar que no ataca a su contendor sino que confronta ideas, reiteró que un eventual gobierno suyo defenderá la Constitución en el capítulo económico y tendrá actitud más proactiva para que la población sienta los beneficios de las obras, por ejemplo en el sector agricultura. Fujimori Higuchi sostuvo que está en conversaciones con otros partidos pero no para hacer alianzas sino encontrar una agenda común, y así enfocarse en temas como la pandemia de la covid-19. En ese sentido, recordó que su propuesta pasa por que el diagnóstico de casos sea con pruebas moleculares, se construyan más plantas de oxígeno y contar con las vacunas. “Lo urgente es salvar la vida y la economía de los peruanos; en simultáneo preocuparnos por la educación y la seguridad ciudadana”, añadió la candidata. (FIN) VVS Más en Andina: ??Diez serían las bancadas del próximo Congreso de la República, según el último reporte de la @ONPE_oficial actualizado al 99.927% de actas procesadas. https://t.co/S7xH55yOhw pic.twitter.com/TrA5hLyfJz

