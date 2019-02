Keeper Vermeer klaar voor Feyenoord-Ajax

Entornointeligente.com /

Kenneth Vermeer (in groen) zaterdag tussen zijn teamgenoten van Feyenoord na de wedstrijd tegen PSV. Foto: BSR Agency

EINDHOVEN – Kenneth Vermeer liet in Eindhoven zien dat hij klaar is voor de bekerkraker woensdag tegen Ajax. “Ik heb mijn ploeg aardig kunnen helpen’’, sprak de Surinaams-Nederlandse doelman (33) die Feyenoord in zaterdag in de slotfase tegen PSV (1-1) overeind hield.

Met maar liefst negen reddingen vestigde Vermeer in het Philips Stadion een persoonlijk record als keeper van Feyenoord. ,,Ik wist niet dat het er zoveel waren, dat is mooi. Met tien man weet je dat meer te doen krijgt. Gelukkig kon ik ze eruit halen”, aldus Vermeer bij FOX Sports .

Feyenoord was in de eerste helft heer en meester in Eindhoven, zag Vermeer. “We hadden PSV goed geanalyseerd en konden goed onder de druk uit voetballen. Ik denk dat we voor rust ook al een doelpuntje hadden kunnen maken. Als je dan met tien man komt te staan, weet je dat PSV volle bak vooruit gaat spelen en hoop je een puntje mee te pakken en misschien wel meer. Want ook met tien man creëerden we nog kansen. Het mocht niet zo zijn.”

Als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow maakt Vermeer de laatste weken een uitstekende indruk. Zo zeer dat hij zelfs weer in beeld kan komen bij het Nederlands elftal. “Ik doe mijn best”, zegt hij over zijn kansen op Oranje. “Als het zo zou zijn is dat mooi meegenomen. Ik moet deze vorm zien vast te houden dan komt het vanzelf.”

