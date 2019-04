Kean hunde al Milan y acerca la fiesta “Scudetto” del Juventus

Entornointeligente.com / Moise Kean, talento de 19 años del Juventus Turín y de la selección italiana, firmó este sábado su quinto gol consecutivo y hundió al Milan (2-1), lo que permite al conjunto turinés acariciar su octavo título liguero seguido. La remontada del Allianz Stadium, impulsada por un gol de penalti del argentino Paulo Dybala y culminada por Kean, puede permitir al Juventus coronarse como campeón de Italia ya este domingo, si el Nápoles, segundo y a 21 puntos de distancia del liderato, perderá en casa con el Génova. El conjunto turinés suma 84 puntos tras 31 jornadas, fruto de 27 victorias, tres empates y una sola derrota, y marcha lanzado a por el 35 título de su historia, empujado por un Kean que sigue dando muestra de un crecimiento vertical en esta campaña. Sin el portugués Cristiano Ronaldo, en duda también para la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax del próximo miércoles, el técnico Massimiliano Allegri apostó por un 3-5-2, con Dybala y el croata Mario Mandzukic en la delantera. Con el título ya ampliamente sentenciado y el cruce europeo que se avecina, el Juventus encaró el encuentro con poco ritmo ante un Milan hambriento, que dominó la primera mitad y que aprovechó una distracción defensiva de Leonardo Bonucci para adelantarse en el 44 gracias a Piatek. El polaco firmó su vigésimo gol en su primera temporada en la Serie A italiana y superó a Cristiano, que anotó 19. Está a dos dianas del máximo artillero del torneo, el veterano Fabio Quagliarella, delantero de 36 años del Sampdoria. El disparo ajustado al poste de Piatek calmó un momento de tensión, ya que apenas un minuto antes el VAR no otorgó al Milan un posible penalti por un toque con la mano del lateral brasileño Álex Sandro. La desventaja despertó al Juventus, cuya reacción fue inmediata. Solo una gran parada del meta español Pepe Reina, que sustituye al lesionado Gianluigi Donnarumma, evitó que el croata Mario Mandzukic anotara el empate con una espectacular chilena. La presión del conjunto turinés, sin embargo, tuvo premio a la hora de juego, cuando Dybala fue derribado en el área por su compatriota Mateo Musacchio. La “Joya” se encargó de la transformación, superó a Reina y subió el 1-1 al marcador. Allegri, que en la primera mitad había perdido por lesión al alemán Emre Can, no se conformaba con el empate y dio paso en el 66 a Kean, el jugador más en forma del momento, en sustitución del propio Dybala. Y Kean, nacido en 2000, desequilibró el encuentro en el 84, cuando aprovechó un pase al hueco del bosnio Miralem Pjanic para batir a Reina y prolongar su momento dulce. Fue otro triunfo para el conjunto juventino, que mirará con atención el encuentro del Nápoles, este domingo, contra el Génova, que puede entregarle el título en una campaña que dominó desde el primer momento. Horas antes, el Torino no pasó del 0-0 en el campo del Parma y perdió una ocasión para colocarse a tan solo un punto de la zona de Liga de Campeones, ocupada por el Milan. EFE EALINK ORIGINAL: El Diario de Caracas

