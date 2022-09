Kazajistán fija fecha de elecciones presidenciales anticipadas

Entornointeligente.com /

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokaev, anunció este miércoles que el próximo 20 de noviembre serán celebradas las elecciones presidenciales anticipadas luego de que fueran aprobadas el pasado mes de junio un conjunto de enmiendas a la Carta Magna.

LEA TAMBIÉN:

Presidente de Kazajistán convoca a elecciones anticipadas

En este sentido, el mandatario kazajo afirmó que la campaña electoral «se llevará a cabo de manera justa, abierta y con una amplia participación de observadores nacionales e internacionales».

A partir de ello, la presidencia kazaja orientó a la Comisión Electoral Central garantizar las condiciones para la celebración de las elecciones mientras que las autoridades locales recibieron las indicaciones para preparar los listados de electores.

О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан https://t.co/uc5MfRiGp5

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@AkordaPress) September 21, 2022 A pesar de que el primer mandato del actual jefe de Estado vencía en el 2024, el pasado mes de septiembre comunicó que los comicios serían adelantados para los meses de octubre y noviembre del presente año.

En consonancia, Tokaev afirmó que «esto nos permitirá centrarnos en hacer frente a tareas a largo plazo en el futuro y garantizar un crecimiento económico sostenible, mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos».

President Kassym-Jomart Tokayev’s Address to the people of Kazakhstan https://t.co/IHTgWF80Ik pic.twitter.com/9njIFgDSVb

— President Kassym-Jomart Tokayev’s Press Office (@AkordaPress) September 21, 2022 De acuerdo con las recientes enmiendas constitucionales tras la oleada de protestas a inicios de este año, el mandato en la presidencia se extenderá por un período de siete años pero sin la posibilidad de la reelección.

La permanencia o salida del actual presidente resulta un suceso de vital importancia tras las muestras de independencia de la política exterior kazaja con respecto a la rusa y en contraposición con la diplomacia ejercida por el ex mandatario, Nursultán Nazarbáyev.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com