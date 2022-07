Katleen Levy renuncia al Panameñismo y va la Presidencia por la libre postulación

Entornointeligente.com /

«Creo que los panameños no debemos permitir que los mismos de siempre sigan gobernando», fueron las palabras de la exdiputada de la Asamblea Nacional, Katleen Levy este sábado desde el Tribunal Electoral, en donde inscribió su precandidatura a la Presidencia por la libre postulación.

Levy manifestó que hay personas que dicen querer a su país y ni siquiera quieren a sus hijos, explicó que ha tomado la iniciativa de postularse pero ha sido una decisión difícil, ya que le ha tocado renunciar al Partido Panameñista.

«Es una decisión muy dura, me ha costado muchísimo, pero lo he hecho porque uno no puede estar con doble discursos, yo he tomado la decisión de correr por la libre postulación y el presidente de mi partido me duele como lo tiene, sin democracia, sin oportunidades, sin transparencia, quedándose mudo todo el tiempo y yo di un paso adelante y me postulé a la Presidencia de la República» indica Levy.

Explica que ella renunció a su partido y no estará con el jueguito que andan varios «o corres para diputada o corres para presidente» señaló.

Sobre la postulación del expresidente Ricardo Martinelli por la vía independiente, que luego fue desistida opinó que «vemos a un expresidente que se postuló, luego se echó para atrás y no podemos seguir con esos engaños al pueblo, yo creo que merece más sinceridad y más oportunidad, le hago el llamado a los jóvenes que se sumen acá que tenemos que defender nuestro país, la democracia, la institucionalidad y rescatar la justicia».

Finalizó sus declaraciones indicando que es el momento de tomar decisiones, y que no se puede dejar el país en las mismas manos de siempre.

