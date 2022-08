Katleen Levy: ‘Reconozco que pude haber hecho más siendo diputada’

Entornointeligente.com /

La exdiputada Katleen Levy, en el programa «Portada». Ivette Leonardi | La Estrella de Panamá La exdiputada y precandidata presidencial por la libre postulación para las elecciones 2024 Katleen Levy reconoció que durante su gestión como diputada del Partido Panameñista, durante el periodo 2009-2014, «pudo haber hecho más».

«Reconozco que pude haber hecho más siendo diputada. Yo presenté leyes muy importantes que hoy en día han beneficiado a muchos panameños. Gracias a Dios, a mí no se me ha señalado de ningún acto de corrupción, porque una cosa es lo que dicen las redes sociales y otra cosa es lo que yo hago», defendió Levy.

Las declaraciones de la precandidata independiente las hizo durante el estreno del programa «Portada», que lanzó este martes La Estrella de Panamá, en sus plataformas digitales. Una apuesta distinta con entrevistas y tertulia política sobre la situación nacional e internacional.

La exdiputada recalcó que todo ocurrió por ser parte del problema y de un sistema político «colapsado». Criticó a los políticos que todavía no han realizado un mea culpa para decir: «yo me equivoqué y pude haber hecho más siendo diputada o diputado».

Levy también sostuvo que existe una «desconexión» entre los ciudadanos y los partidos políticos tradicionales que, en su opinión, se debe a que estos colectivos «no han aprendido» a leer los problemas reales del país.

«Los partidos políticos están perdiendo adherentes y fortaleza dentro del sistema electoral, porque siguen estando manejados por gente que se cree dueño de ellos y que están haciendo que las personas pierdan la fe en los partidos», enfatizó la precandidata independiente.

«En este momento hay una desconexión total, ellos no están escuchando sino imponiendo e improvisando, yo creo que no podemos seguir más con esto», añadió.

Por ejemplo, Levy mencionó que el Partido Panameñista, al que renunció después de 10 años, «no sigue creciendo y va para abajo» porque semana tras semana pierde adherentes por la falta de oportunidades y transparencia.

Puntualizó que muchos son los panameñistas que se están inscribiendo en otros partidos o corriendo por la libre postulación, como ella lo hizo. Según la exdiputada, en el colectivo Eno ven las reglas claras».

Dados estos conflictos, vaticinó que el actual presidente del partido, José Isabel Blandón, será recordado como «el peor de la historia dentro del Partido Panameñista, porque un presidente no divide ni resta, sino que suma».

«Yo vengo del Partido Panameñista y no vengo ahora a decir que no soy panameñista porque mi corazón sigue siendo panameñista, pero la realidad es que mi partido está desconectado de los ciudadanos, porque no está viendo lo que está pasando en el país», insistió la exdiputada.

En referencia a su candidatura presidencial, Levy explicó que su propuesta busca reforzar la educación, la salud, bajar los niveles de violencia y desempleo, empoderar el emprendimiento en la juventud, reglamentar la ley de Asociación Público-Privada y continuar con los proyectos paralizados.

Destacó que, a diferencia de los partidos políticos, su propuesta está basada en salir a recorrer el país y escuchar a los ciudadanos.

Mencionó que uno de los mayores retos de los aspirantes a la Presidencia de la República para 2024 es «saber invertir el poco dinero que está dejando el actual gobierno tras sus altos índices en la deuda pública».

Este lunes dio inicio a la recolección de firmas, un proceso que definirá quiénes serán los tres candidatos por la libre postulación que podrán participar en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Levy catologó de «decepcionante» el proceso, por las fallas en el sistema de registro del Tribunal Electoral (TE), dados los problemas para recoger las firmas por vía de las aplicaciones. Recomendó a la entidad ubicar los quioscos en lugares públicos y a mayores cantidades, no únicamente supermercados.

