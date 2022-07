Katleen Levy: «el gobierno sigue sin escuchar que el problema de fondo es la corrupción»

Entornointeligente.com /

«Hay que reconocer que esta bola de nieve no creció ahora, es la suma de descontentos hacia la clase política»

La dirigente política Katleen Levy emitió un comunicado ante el estallido social, económico y político que atraviesa el país. En dicha nota señala que «el gobierno del presidente Laurentino Cortizo no ha hecho un verdadero mea culpa».

Levy expresa que por «36 meses se agravó la corrupción a todos los niveles, aumentó las planillas y botellas en el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que pasó a triplicar sus funcionarios, y sobre eso no ha habido ni arrepentimiento del gobierno ni corrección del rumbo».

«En oposición criticaron controlar los precios de la comida, pero ahora en gobierno son más radicales subiendo a 72 productos sin tomarle parecer a los empresarios ni a productores, que son los que deben garantizar que haya los productos congelados en el comercio. Eso es una suprema irresponsabilidad», agregó.

«Hay que reconocer que esta bola de nieve no creció ahora, es la suma de descontentos hacia la clase política en la que me incluyo por no haber podido hacer más de lo que hice cuando ocupé un cargo público», declaró la dirigente panameñista.

Para la exdiputada, el gobierno sigue sin escuchar que el problema de fondo es la corrupción.

«Endeudar el país con planillas y subsidios mal enfocados es llevar a la quiebra las finanzas», alertó Katleen Levy.

La política indicó que hay que reconocer que la gasolina bajó y el gobierno se tuvo que sentar en un diálogo por la presión social y las manifestaciones, pero remarcó que los cierres de calles prolongados están convirtiendo el movimiento en un asunto impopular.

