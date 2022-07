Katleen Levy buscaría candidatura presidencial por libre postulación 

Entornointeligente.com /

Todo indica que la exdiputada Katleen Levy, medita postularse a la Presidencia de la República por la libre postulación. «Las reglas no están claras dentro del Partido Panameñista. Si yo voy a participar de las primarias o me voy a atrever a buscar las firmas por libre postulación, aún no lo sé, todo puede pasar», expresó la exparlamentaria. Adelantó que el 20 de julio tomará y anunciará su decisión. «Nos están cerrando las puertas, están asfixiando el partido», dijo Levy en una reunión política. «Ya sea que corra dentro o fuera del partido, yo voy a recorrer el país y me comprometo a recoger firmas a nivel nacional», expresó la dirigente. Levy señaló que muchos Panameñistas están tomando el camino de la libre postulación «porque no tienen seguridad, porque no tienen fe, porque no están viendo claro el panorama».

