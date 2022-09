Katleen Levy a su padrastro asesinado: «Hiciste que mi niñez fuera increíble»

Entornointeligente.com /

Elvis Omar Pérez Barahona, quien era precandidato a diputado por la libre postulación por el circuito 8-1 fue asesinado a tiros la noche del sábado, en el sector de Las Margaritas, distrito de Chepo. Katleen Levy dice «Mi alma está partida, hoy me toca perder a mi segundo papá»

Tras su cruel muerte, la también precandidata, pero a presidente de la República, contó a sus seguidores que su padrastro hizo que su niñez fuera increíble por ese amor, energía, personalidad y carisma que tenía.

Me negaba a tener un papá y sobre todo un padrastro cocobolo , tú hiciste todo lo posible para que te respetara y amara, eras un excelente ser humano, me criaste y diste amor como un verdadero papá a pesar de los celos de mi abuelo te pusiste de tarea ser Papá sin título porque siempre te dije Omar.

Hiciste que mi niñez fuera increíble con tu amor, energía, personalidad y ese carisma que sólo Elvis Omar Perez podía tener, hoy me toca reconocer que nos parecemos en mucho y cómo no? Si pasaba la mayoría del tiempo a tu lado, escuchándote hablar, tu jodedera, escuchando típico, disfrutando de las hierras, los lazos, preparando chicheme para Katcel (kats-Cecibel-Elvis), las horas que pasabas enseñándome matemáticas y contabilidad cómo un profesional de la contabilidad te salía tan natural como todo lo que hacías.

Llegaste a ser la persona en quien más confiaba desde pedirte que fueras a la escuela a reunirte con los profesores sin decirle a mi mamá y nadie podía tocar mi caballo y las cinchas hasta que tú lo hicieras para poder competir.

Fuiste tan bueno con mi mamá y conmigo que hoy no puedo dejar de llorarte y decirte que te amo Omar, nunca te dije papá siempre te presente como mi padrastro por respeto a mi Papá Pocho pero de verdad que te ganaste a pulso ese título y te voy a extrañar demasiado.

Eras un profesional, empresario y un ser humano exitoso en todo lo que te proponías, nadie puede hablar mal de ti porque donde llegabas irradiabas luz y ejemplo de trabajo bien ganado. La última meta era ser diputado de Chepo, me llamabas y decías: Mami yo voy a ganar y si no ganó pasearé bastante porque en chepo lo que tiene son lugares bonitos, querías ser diputado porque este país necesitaba gente buena, ya hasta proyectos de ley tenías redactados.

Mi alma está partida, hoy me toca perder a mi segundo papá y a la persona más real que he conocido en mi vida, algo que heredé de ti… no importa como suene pero dí las cosas de frente.

Elvis Omar Perez solo nace uno en esta vida y en estas 24 horas de tu partida me lo han demostrado tantas amistades que cosechaste a lo largo de tu maravillosa y transparente vida.

Te amo hoy y siempre Omar

De acuerdo con la última actualización del Tribunal Electoral, el precandidato Pérez Barahona iba de segundo en el proceso de recolección de firmas de su circuito.

