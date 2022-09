Katie Gregson-MacLeod: como 50 segundos no TikTok levaram a um contrato com a Columbia Records

Entornointeligente.com /

Katie Gregson-MacLeod tem 21 anos, estuda na Universidade de Edimburgo e, até há um mês, trabalhava num café em Inverness, na costa Nordeste da Escócia. Mas bastaram 50 segundos para mudar de vida : a jovem publicou no TikTok uma canção, que escreveu na casa dos pais, e que agora será lançada inclusive em disco.

De um dia para o outro, Katie começou a receber os aplausos de utilizadores anónimos da rede social, mas também de cantores e compositores – incluindo Gracie Abrams, Lennon Stella ou Maisie Peters –, pelo tema Complex , que relata uma história de amor não correspondido. » A sua voz é encantadora e afectuosa, algures entre o melancólico e o determinado , enquanto canta sobre uma relação que está em curso, mas que já terminou», escreve o crítico de música pop do The New York Times, Jon Caramanica.​

@katiegregsonmacleod here’s my saviour complex song #fyp #originalsong #singersongwriter ? complex (demo) – Katie Gregson-MacLeod «Excedeu os meus sonhos mais desvairados», confessou Katie à BBC Escócia, numa conversa durante o programa Mornings with Stephen Jardine . » Acordei para a loucura absoluta . Era cedo, penso que 6 da manhã, e vi que tinha mais de 100.000 visualizações.»

A indústria mostrou estar atenta: só numa manhã, foram organizados encontros com três empresas discográficas em Inverness, todos na cafetaria onde Katie trabalhava. «Três editoras discográficas na minha pequena cafetaria. Pensei: ‘Isto é surreal’.» Acabou por assinar pela icónica Columbia Records , centenária e gigantesca editora discográfica que, desde há duas décadas, integra o grupo Sony.

Agora, Katie, que começou a compor aos 16 anos, está em Londres e tem em vista uma viagem aos EUA, ao mesmo tempo que decidiu adiar os estudos. «Vai ser turbulento e difícil processar esta fase inicial», justificou.

