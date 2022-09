Kate, princesa de Gales. Título renasce 25 anos depois da morte de Diana

Entornointeligente.com /

Ser príncipe de Gales no Reino Unido significa ser herdeiro do trono. Carlos exibiu o título durante longos 64 anos e, como é tradição também, a sua primeira mulher, Diana, passou a ser princesa de Gales após o matrimónio. Foi assim que Diana foi conhecida até à sua morte , em 1997, e já depois do divórcio que lhe custou o título de sua alteza real.

Já por altura do segundo casamento , o facto de Camilla não ser acarinhada pela maioria dos britânicos, levou a que o título «princesa de Gales» ficasse vazio . Quando casou com o príncipe Carlos, «Camilla não era popular ou muito acarinhada (…), por isso, foi decidido que seria conhecida como duquesa da Cornualha», outro título que Carlos acumulava, explicou há alguns anos no seu blogue dedicado à realeza britânica, Marlene Koenig.

Aliás, em 2005, havia a certeza de que Camilla nunca viria a ser rainha . Uma ideia que viria a ser contrariada pela própria Isabel II, no início deste ano: «E quando, na plenitude dos tempos, o meu filho Carlos se tornar rei, sei que [o povo britânico] lhe dará e à sua mulher Camilla o mesmo apoio que me deu; e é o meu desejo sincero que, quando esse tempo chegar, Camilla seja conhecida como rainha consorte .»

Agora, e na sua primeira declaração ao mundo como rei de Inglaterra, o rei Carlos III fez saber que William e Kate são os próximos príncipe e princesa de Gales: » Com Catherine (Kate) ao seu lado, o nosso novo príncipe e princesa de Gales continuarão, estou certo, a inspirar e a liderar as nossas conversas nacionais , ajudando a trazer o marginal para o centro [do debate], onde a ajuda necessária pode ser dada.»

«Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.»

His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022 Além de serem os príncipes de Gales, ou seja, os futuros rei e rainha de Inglaterra, Carlos III anunciou a passagem de outros deveres: » Como meu herdeiro, William assume agora os títulos escoceses [de duque de Rothesay ou de príncipe e grande administrador da Escócia​] que tanto significaram para mim», sucedendo ainda como «duque da Cornualha e assumindo as responsabilidades pelo ducado».

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com