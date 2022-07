Kate Moss se sincera sobre el lado «doloroso» del modelaje: fotógrafos la «presionaron» para mostrar más piel

Entornointeligente.com /

(CNN) — La supermodelo británica Kate Moss reveló algunas de las dificultades a las que se ha enfrentado en su carrera como modelo en una rara entrevista con la serie de podcasts Desert Island Discs, de la BBC.

Moss, que declaró a T Magazine en 2010 que «odia» hablar con los medios de comunicación, y que cuando era una joven modelo «solía sentirse muy enferma de solo preocuparse» por las entrevistas que había concedido, se sinceró con la presentadora Lauren Laverne sobre las «dolorosas» experiencias que vivió en la industria.

Johnny Depp y Kate Moss, una mediática relación de los 90 que ahora vuelve al foco de atención Según Moss, campañas icónicas que ayudaron a definir su carrera fueron a menudo «difíciles y dolorosos» tras bambalinas. Por ejemplo, durante la sesión de fotos la campaña de ropa interior de Calvin Klein de 1992, en la que participaron ella y Mark Wahlberg, Moss le dijo a Laverne que se sentía «vulnerable y asustada».

«(Wahlberg) era muy macho y todo giraba en torno a él, tenía un gran séquito», dijo Moss. «Jugaron con mi vulnerabilidad», añadió sobre quienes ocupan posiciones de poder en la industria. «Yo era bastante joven e inocente».

Moss, que fue seleccionada por un importante agente de modelos a los 14 años y empezó a trabajar en publicaciones editoriales a los 16, también habló de otros casos en los que se utilizó su juventud en su contra. Moss reveló que los fotógrafos la habían «presionado» para que mostrara más piel de lo que se sentía cómoda, incluso para que la fotografiaran en topless .

«No solo era famosa, también era famosamente sexi»: la modelo Emily Ratajkowski habla de los peligros de ser deseada Como rostro de la infame tendencia de moda de los 90 «heroin chic», Moss dijo que sentía que a menudo se convertía en «el chivo expiatorio de los problemas de mucha gente».

publicidad «Nunca fui anoréxica, nunca lo he sido… Nunca había tomado heroína», dijo. «Estaba delgada porque no me daban de comer en las sesiones de fotos o en los espectáculos, y siempre había estado delgada».

Así que en 2005, cuando un tabloide británico publicó fotos de Moss en las que aparecía tomando cocaína, Moss le dijo a Laverne que «se sentía mal y estaba bastante enojada».

Más tarde, Moss hizo público un comunicado en el que pedía disculpas «a todas las personas a las que decepcioné por mi comportamiento, que ha afectado la imagen de mi familia, amigos, compañeros de trabajo, socios comerciales y otros».

«Asumo toda la responsabilidad de mis actos», dice su comunicado. «También acepto que hay varias cuestiones personales que debo abordar y he empezado a dar los pasos difíciles, pero necesarios, para resolverlas». Moss nunca fue acusada.

Desde que se retiró oficialmente de las pasarelas en 2004 , Moss ha creado su propia agencia de modelos, entre cuyos clientes se encuentra ahora su hija, la estrella emergente Lila Moss, que ya tiene una portada de Vogue británica en su currículum. Además de las apariciones en la semana de la moda, Moss fue noticia en junio por resucitar una pieza de la historia de la moda, una chaqueta vintage de 1993 de John Galliano con la bandera de la Unión, en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en Londres. Este mes fue nombrada directora creativa de Diet Coke, un puesto que anteriormente ocuparon los titanes de la moda Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier y Marc Jacobs.

Sobre su férrea defensa de figuras controvertidas como Galliano, que fue declarado culpable en 2011 de hacer comentarios antisemitas en un café parisino, Moss afirmó su creencia en la «equidad y la justicia».

El diseñador John Galliano, declarado culpable de antisemitismo «Sé que John Galliano no es una mala persona», dijo, «la gente no es ella misma cuando bebe y dice cosas que nunca diría si estuviera sobria».

Moss también habló con Laverne sobre su papel en el juicio por difamación de Johnny Depp, después de haber causado sensación por su testimonio por Zoom en mayo . En el juicio, Amber Heard había testificado que había escuchado un «rumor» alegando que Depp empujó a Moss en un altercado durante su relación a mediados de la década de 1990. Depp llamó entonces a Moss como testigo de refutación: «Sé que nunca me empujó por las escaleras. Tenía que decir esa verdad», dijo a Laverne.

