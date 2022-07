Kate Moss se reafirma en su testimonio a favor de Johnny Depp

Entornointeligente.com /

El 26 de mayo, Kate Moss prestó testimonio a favor de Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard que se llevó a cabo en un tribunal en Fairfax, Virginia, y en el que el jurado condenó a la actriz al pago de una cifra millonaria. De manera virtual desde Gloucester, Reino Unido, la modelo le relató al jurado que su expareja nunca la empujó por las escaleras durante un viaje que realizaron juntos en Jamaica.

Recientemente, en diálogo con el programa Desert Island Disks de BBC Radio, Moss aludió a ese momento y fue categórica: «Yo sé la verdad, creo en ella y en la justicia», expresó. «Conozco la verdad sobre Johnny, sé que nunca me empujó por las escaleras y tenía que decirlo», concluyó.

La modelo no estaba inicialmente incluida en la lista de testigos de Depp en el juicio que le realizó a su exesposa, pero fue una mención de Heard, hecha en su testimonio del 17 de mayo, lo que permitió que los letrados la llamasen a declarar. La actriz de Aquaman manifestó que recordaba que, durante una de las peleas que mantuvo con Depp en 2015, él golpeó a Whitney, hermana de la actriz, quien se encontraba cerca de unas escaleras. «Instantáneamente en mi cabeza pensé en Kate Moss y el incidente de las escaleras», manifestó Heard.

Cuando fue convocada para declarar, Moss describió que el accidente que sufrió tuvo lugar en el complejo turístico de lujo GoldenEye. «Salíamos de la habitación y Johnny lo hizo primero que yo. Hubo una tormenta y cuando salí me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda», detalló y sumó que cuando el actor la escuchó gritando por el dolor, regresó, la llevó a la habitación y pidió asistencia médica. «Él nunca me empujó, pateó o arrojó por las escaleras», concluyó ante las preguntas del abogado de Depp, Benjamin Chew.

El 1° de junio, el jurado de siete integrantes falló de manera unánime a favor de Depp declarando culpable a Heard, citando que el artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post fue difamatorio y que la demandada deberá pagarle a Depp 15 millones de dólares, 10 por daños compensatorios y 5 por daños punitivos.

Por su parte, Depp también deberá pagarle a su ex (que le había iniciado una contrademanda), ya que según el jurado, la difamación fue recíproca. En su caso, la indemnización asciende a 2 millones de dólares y es por daños compensatorios (no punitivos). La jueza Penney Azcarate fue la encargada de leer el veredicto.

Depp había demandado a Heard por 50 millones de dólares, mientras que ella había presentado una contrademanda por 100 millones. El juicio concluyó el viernes 27 de mayo, y luego de más de 100 horas de testimonios de expertos, de los actores y de otras figuras públicas como el caso de Moss, la jueza Azcarate instruyó a los siete miembros sobre cómo proceder en el análisis de la evidencia para determinar si hubo falsas afirmaciones. En ese proceso de instrucción, Azcarate entregó un formulario al jurado que debía completar para llegar a la decisión final, lo cual demoró el veredicto.

En el documento de ocho páginas estaban las frases del artículo de opinión que Amber Heard publicó en The Washington Post, y que originó el juicio, titulado: «Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar». Al no tratarse de preguntas abiertas, los siete integrantes debieron responder «sí» o «no» a cada uno de los ítems.

El 21 de julio, la actriz apeló el veredicto. «Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda», dijo en un comunicado un portavoz de Heard en relación a la enmienda constitucional que protege la libertad de expresión.

«Por lo tanto, estamos apelando el veredicto. Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar la equidad y la justicia».

