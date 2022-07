Kate Moss rompió el silencio sobre el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Entornointeligente.com /

Durante las audiencias celebradas en la Corte de Fairfax, en Virginia, Kate Moss testificó de manera virtual, sincerándose sobre los rumores de que Johnny Depp la había agredido al empujarla por un tramo de escaleras cuando estaban saliendo hace años.

Kate aclaró que la caída por las escaleras fue un accidente y que, incluso, Depp le consiguió asistencia médica tras el suceso: «Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor», relató la británica al jurado, añadiendo que Johnny, al darse cuenta, corrió a ayudarla. «Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica».

Ahora, a dos meses de su testimonio, Kate Moss ha decidido romper el silencio y hacer la primera declaración pública tras involucrarse en el proceso legal de su expareja. A través de una entrevista para Desert Island Discs, la modelo y exnovia de Johnny Depp señaló que participar en el juicio fue tan simple como cumplir con tu deber de decir la verdad.

