Kate Moss rompe su silencio y cuenta por qué defendió a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

Kate Moss ha decidido romper su silencio para explicar las razones que le llevaron declarar a favor de Johnny Depp , con quien mantuvo un romance entre 1994 y 1998, contra su exmujer, Amber Heard, en el juicio por difamación que les enfrentó el pasado mes de mayo.

La modelo británica comparecía el día 25 del mismo mes para desmentir que se hubiese producido el supuesto episodio violento ocurrido en Jamaica durante unas vacaciones juntos en el que el protagonista de Piratas del Caribe la habría empujado por las escaleras, hecho al que se refirió en la corte la actriz de Aquaman .

En una breve intervención de apenas unos minutos, Moss explicó que había caído por las escaleras tras resbalar porque el suelo estaba mojado por la lluvia, y que, como consecuencia de la caída, se lesionó la espalda. El actor había salido poco antes de la habitación que compartían, pero volvió para ayudar al escuchar sus gritos. «Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por las escaleras, jamás» , aseguró.

