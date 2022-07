Entornointeligente.com /

Kassab propõe que PSD fique neutro na eleição presidencial Manifestação dele acontece em meio a uma articulação do ex-presidente Lula de buscar apoio dos partidos da chamada 3ª via ainda no primeiro turno, incluindo o PSD.

14/07/2022 18h00 Atualizado 14/07/2022

1 de 2 Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD — Foto: Jefferson Souza/EPTV Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD — Foto: Jefferson Souza/EPTV

O presidente nacional do PSD , Gilberto Kassab , defendeu nesta quinta-feira (14) que o seu partido fique neutro nas eleições presidenciais de outubro .

Em uma rede social, ele disse que​ encaminhou essa proposta de neutralidade para a Convenção Nacional da legenda.

A manifestação dele acontece em meio a uma articulação do ex-presidente Lula de buscar apoio dos partidos da chamada 3ª via ainda no primeiro turno , como o PSD e o MDB . O petista esteve nos últimos dias em Brasília, onde se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outros parlamentares.

2 de 2 Lula, Rodrigo Pacheco, e parlamentares após encontro na residência oficial do Senado — Foto: Ricardo Stuckert/Assessoria pré-campanha Lula Lula, Rodrigo Pacheco, e parlamentares após encontro na residência oficial do Senado — Foto: Ricardo Stuckert/Assessoria pré-campanha Lula

Kassab explicou que, «ao longo de meses e com a atuação de diversas lideranças», o partido «buscou o desenvolvimento de uma candidatura própria», que seria a do senador Rodrigo Pacheco, mas que acabou desistindo da disputa.

Diante desse cenário, o partido fez uma consulta nacional, mas não chegou a um consenso.

«Foram ouvidos parlamentares (em todos os níveis), dirigentes partidários, líderes de todos os cantos do país. A constatação é que não temos unidade para caminhar coligados com um candidato de outro partido . Diante das opções existentes, haveria preferências diversas no partido não apenas quando consideramos o Brasil, mas em instâncias partidárias dentro de Estados e, até, de municípios», escreveu Kassab.

E continuou:

«​Diante dos fatos apresentados, encaminho como proposta para nossa Convenção Nacional que o Partido Social Democrático adote a neutralidade nesta eleição presidencial».

Kassab disse ainda que, para «não interferir na boa governança partidária», já que ocupa a presidência do partido, irá declarar o seu apoio pessoal «no momento apropriado» .

