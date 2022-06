Karol G y Anahí retumbaron en Ciudad de México (Video)

Entornointeligente.com /

La cantante colombiana Karol G cumplió uno de sus más grandes sueños en la Ciudad de México al recibir en el escenario a la ex RBD Anahí, en la primera noche de su «Bichota Tour Reloaded» en la capital.

«Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir», dijo Karol G.

Como era de esperarse, el momento épico de la noche se vivió cuando el público coreó «Sálvame» junto a Anahí y Karol G, un hecho que marcó pauta en la ciudad puesto que la ex RBD tenía 11 años sin pisar un escenario.

Karol se mantuvo muy cercana a sus seguidores y resaltó lo feliz que se sentía de ver al público mexicano en todo su esplendor y cantando sus letras.

Luis Rodriguez Jun 13, 2022 TE AMO @Anahi Te amo de la forma más pura, más real y genuina🥺 Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación … Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también!!!! GRACIAS !!!!!!!

— LABICHOTA (@karolg) June 12, 2022 Ver esto aquí no tiene precio, nunca dejamos de esperar un momento así. @anahi no sabes lo feliz que me haces cuando cantas, el escenario es y sera tuyo siempre, siempre logras emocionarnos ❤️ TE AMO MUCHO y gracias por eso 🥲💖

pic.twitter.com/W1iOmIWXJQ

— Miℓєทα ᶜʳᶠ ⭐️🌸 (@miilena_) June 12, 2022 No tengo palabras para expresar lo que siento @Anahi @karolg 😭💓 pic.twitter.com/0HdEdfJx2Y

— Jose Gonzalez (@jose272011) June 12, 2022 No puedo creer que que canté «Sálvame» en vivo con Anahí #RBD #KAROL G X ANAHI pic.twitter.com/EiHUi9F5yF

