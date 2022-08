Karol G revela su nuevo look

Entornointeligente.com /

¡Se acabó la espera! La colombiana Karol G le reveló a sus fanáticos su nuevo look, pues hace dos semanas se despidió del color azul para pintarse la melena de un tono rojizo pasión. Junto a ello, empezó a compararse a sí mismo con la sirenita por su amor al mar y, de hecho, cambió su imagen de perfil en instagram para poner esta figura animada.

«Dos semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar», escribió Karol G en su cuenta de Instagram. «Pa' que cuando me vean en la calle me digan: «Eaaaa María Bebee ¿Cómo le queda de chimba ese pelo rojooooooooo? ¡¡Los Amo pues!! Bai», explicó Karol G en sus redes sociales.

Esto lo acompañó con un vídeo en el que muestra su cabello rojo: «Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo, estoy muy feliz y se los voy a mostrar en tres, dos, ¡uno!».

Al parecer a la mayoría de sus fanáticos les encantó el cambio, por lo que no perdieron la oportunidad para dejarle comentarios como: «Estás bellaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»; «Ah no no noo, ahora si fueee todo lo más rico del mundo» y «Lo amo desde el primer momento que te vi. Hermosa mi Karo».

Cabe destacar que con tan solo una hora de haberse publicado, el vídeo ya contaba con 4 millones de reproducciones.

Karol G con su nuevo color de cabello. pic.twitter.com/P5Jt4CNsPG

— Karol G Stats (@KarolGOnStats) August 1, 2022

LINK ORIGINAL: Venevision

Entornointeligente.com