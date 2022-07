Karol G, la ganadora absoluta de los Premios Juventud 2022, conozca más detalles

Entornointeligente.com /

Andreína Vies.- Este 21 de julio se realizaron en San Juan, Puerto Rico los Premios Juventud 2022, donde Karol G se ratificó como la reina del género urbano al ganar 9 de once categorías.

En menos de un mes, la cantante paisa se vuelve a alzar en la sección Álbum del Año por «Kg0516» , ya que el pasado 23 de junio también lo ganó en los Premios Tu Música Urbano.

Los premios de Karol G

Otros de los reconocimientos a la cantante colombiana han sido:

Artista de la Juventud Femenino, La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) por «Provenza» Mi Artista Favorito Streaming y Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas) por «Mamiii» junto a Becky G Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más) El Más Trendy (Marcando las tendencias) Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo) con «Don’t Be Shy» junto a DJ Tiesto Social Dance Challenge (El dance challenge más imitado en las redes) con «Don’t Be Shy». Cortesía YouTube Otros premiados El Grupo Firme de México alzó cuatro galardones , entre ellos «Mejor canción regional mexicana», Mejor Colaboración Regional Mexicana, con Lenín Ramírez; Mejor Fusión Regional Mexicana con Maluma y Grupo o Dúo Favorito del Año.

En detalle Por su parte, con dos galardones cada uno, empataron Farruko, Ángela Aguilar y Becky G:

Foto cortesía @PremiosJuventud Angela Aguilar, Artista Femenino ※ On The Rise y Álbum Regional Mexicano del Año. Becky G, «Juntos Encienden Mis Redes (Parejas que más comparten en sus redes)» con Sebastian Lletget, y Girl Power. «La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)», por el tema El Incomprendido, fue para Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni, y «Track Viral del Año (Canción con el ascenso más rápido en social media)». «La Nueva Generación – Femenina», Evaluna Montaner. Mejor Canción en Pareja (Cantantes en relación amorosa colaborando juntos) ganaron Camilo y Evaluna. El colombiano Ryan Castro recibió el premio «La Nueva Generación – Masculina». Sante Fe Clan obtuvo la mención «La Nueva Generación Regional Mexicano». El Alfa, fue distinguido como «Artista Masculino ※ On The Rise». Bad Bunny, obtuvo el «Artista de la Juventud Masculino». Romeo Santos logró el «Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)», por su trabajo llamado «Huellas». Prince Royce & María Becerra, alcanzaron el «Tropical Mix (Mejor Colaboración Tropical), con «Te Espero». Los Mejores «Beatmakers» ( Mejor Productor o DJ que crea los mejores tracks en la industria), ha sido para Ovy On The Drums, quien es productor de Karol G. La categoría «La Coreo Más Hot (Videos con coreografías auténticas), con «Envolver», ha sido para Annita. Mejor Fandom lo ganó la agrupación CNCO. Foto cortesía @PremiosJuventud El artista colombiano J Balvin, de once nominaciones solo se alzó con un premio, el cual ha sido «Vídeo Con El Mensaje Más Poderoso (mensaje social) por ¨Niño Soñador¨».

De igual modo, el intérprete de «Ay vamos», recibió el premio «Agente de Cambio» por la acción a favor de la salud mental; por su trabajo activo en la recaudación de fondos para las víctimas de tiroteos masivos y el apoyo a los empleados agrícolas durante la pandemia.

El premio para Balvin fue entregado por Wisin y Yandel, y al recibirlo expresó: «Siempre he sabido que la música es un medio, no es el fin. El medio es que podamos conectar con la juventud que nos sigue, y dejarles saber que tampoco está mal sentirse mal. Hay momentos en que está uno en la oscuridad, pero tarde o temprano llega la luz».

Foto cortesía @PremiosJuventud Por su parte, los reggaetoneros Wisin y Yandel, recibieron también el reconocimiento «Agente de cambio» , y se los entregó J Balvin. Esto ocurrió luego que el «Dúo de la historia» fue homenajeado por los cantantes Lenny Tavárez y el colombiano Feid.

Por último, hubo premiaciones a actores de telenovelas , en las secciones «Me enamoran», ganaron Angelique Boyer Y Sebastián Rulli, por Vencer el pasado; Mi actor favorito ha sido para Rulli; y Danna Paola ganó «Mi actriz favorita», por su interpretación de Lucrecia en la serie Élite.

Con información de Univisión / Swissinfo.ch

