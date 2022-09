¿Karol G eres tú? â» Carolina Sandoval destaca con su nuevo look muy parecido al de la Bichota (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La presentadora de televisión venezolana Carolina Sandoval recientemente reveló su nuevo cambio de look y ahora luce un estilo muy al de Karol G. Esta semana la conductora de televisión conocida en redes sociales como La Venenosa, se fue al salón de belleza junto a su hija de 19 años de edad, Bárbara Camila, para realizarse un cambio de look. Cabe destacar que, Carolina decidió hacer un cambio de look drástico pero tomando en cuenta las tendencias de estilo actuales , por este motivo decidió usar un look que está muy popular entre las famosas de la industria de la música.

En este caso, la influencer criolla reveló su larga melena color rojo muy parecido al que se tiñó recientemente la bichota colombiana, Karol G, y también el mismo tono que lleva la novia de Anuel AA, la cantante dominicana Yailin la más Viral.

Por si fuera poco, Carolina se antepuso a las críticas y añadió en un comentario junto al video «Atrevete, vive sin pensar en el que dirán, En esta vida todo es cuestión de actitud. En esta vida solo hay que atreverse y punto … En esta vida pase, lo que pase sonríe, sonríe y vuelve a sonreír. Firma. Caro Sandoval».

