Karlis Romero habla de su relación con Gustavo Elis y dice que están practicando para el segundo bebé (+CAPTURA)

La actriz venezolana Karlis Romero se sinceró sobre su relación con Gustavo Elis y habló de sus planes a futuro en pareja. Recientemente la artista criolla realizó una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, por este motivo Romero fue cuestionada sobre cómo es su relación con el cantante venezolano y padre de su hija, Bella Elis. En este caso, Karlis se sinceró y le respondió a los seguidores curiosos «Nosotros tenemos una relación normal como cualquier pareja que se encuentra detrás de esta pantalla, tenemos momentos lindos, momentos donde nos molestamos, donde hay cierta tensión, de todo un poquito. En convivencia nos va súper chévere, somos bastantes relajados en ese sentido, cada uno pone sus límites».

Seguidamente, Romero dijo que en su consideración es muy buen papá, el mejor padre que ha conocido en el mundo, alegando que es un hombre respetuoso y le tiene mucha confianza en temas de pareja, no obstante la actriz concluyó que « A veces cuando se molesta no me habla, entonces yo tengo que buscar conciliar».

Por último, cuando le preguntaron si buscarían quedar embarazados para finales de año Romero respondió « Miren nosotros estamos practicando, no estamos buscando todavía pero tampoco me estoy cuidando, cuando Dios quiera eso pasará. No se, quizás puede ser que busquemos el año que viene».

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

