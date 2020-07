Karla Souza comparte un poderoso mensaje sobre la maternidad

Entornointeligente.com /

Karla Souza enterneció las redes sociales al compartir con sus seguidores en Instagram un poderoso y emotivo mensaje sobre la maternidad. Hace unos días la actriz anunció el nacimiento de su segundo hijo llamado Luka , ahora, Souza posteó en sus redes una fotografía en la que aparece amamantando a sus dos pequeños, en donde definió ese momento como una “locura deliciosa” , detalló que la fotografía se tomó al siguiente día de que nació Luka , y que su sonrisa era de felicidad y también del dolor que provoca dar a luz.

La protagonista de “Nosotros los nobles” y “How to get away with murder” expresó que todas las mujeres eran unas guerreras, y reconoció la ardua tarea de ser mamá.

“Feliz viernes!? Mi vida ha sido una locura deliciosa desde que Luka decidió que era su momento de aterrizar al mundo. Esta foto la tomamos al día siguiente de que nació. Me estoy riendo de felicidad y también del dolor insoportable de dar luz y del posparto. Traer a este chamaco al mundo ha sido lo más difícil y doloroso que mi cuerpo ha vivido pero también me ha hecho sentirme como una guerrera… TODAS las mujeres somos guerreras! Así que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebés (algo que no estaba planeando pero así es esto vrd?!) al sonido maravilloso de los pañales sucios… ser mamá requiere muchísimo así que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso. Para todas las mamás, quiero que sepan que las veo y las honro. #FuerteComoMama” , aseguró.

Días antes del nacimiento de Luka, Karla Souza compartió una fotografía familiar en la que lucía su avanzado embarazo, y su pequeña hija sostenía una pancarta con las iniciales BLM , alusivo al movimiento Black Lives Matter. “¡Esta fue la primera protesta de Luka!”, escribió.

