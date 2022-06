Karina Vignola, sobre la crisis laboral de Gaspar Valverde: «Yo pensé que se moría»

Entornointeligente.com /

Karina Vignola habló a fondo sobre su separación de Gaspar Valverde , e hizo referencia a cómo influyó en esa decisión la crisis laboral que enfrentaron los dos. En concreto, dio detalles inéditos sobre la salida de su expareja de Canal 10 , y la ruptura del vínculo con Álvaro Navia .

«Gaspar estuvo una semana totalmente dopado, porque cuando se entera (del distanciamiento de Navia) sufre una crisis de nervios, se descompensa, algo que ojalá me lo pueda olvidar porque nunca había pasado por algo así», se sinceró la comunicadora en entrevista en Algo contigo .

MIRA TAMBIÉN Karina Vignola, dolida con Álvaro Navia tras iniciarle un juicio: «Por favor, dejanos en paz» «Nunca había vivido una situación así, ese momento, que tampoco nunca lo contamos», explicó Vignola, y cuando Luis Alberto Carballo quiso saber si se había asustado por cómo estaba Gaspar por entonces, Vignola dio una fuerte declaración: » Yo pensé que se moría «.

En ese sentido, dijo que lo que desestabilizó al padre de sus hijas no fue que lo despidieran de Polémica en el bar , «porque él se la veía venir, porque fue muy crítico y dijo: ‘La verdad, estaba pintado ahí'». «Para él era un pesar ir todos los días», resumió en el programa de Canal 4.

Entonces Vignola aseguró que «él colapsó cuando fue traicionado por su ex amigo», y fue precisa con lo ocurrido. «Si bien él se queda sin una parte de trabajo, que no dependía de él ni de nadie, había otra parte que no dependía del canal, que era mucho más importante, mucho más emocional que laboral con Álvaro Navia. Cuando esa otra parte se desentiende del tema de una forma brutal, es ahí cuando Gaspar» colapsa.

Navia y Valverde estuvieron implicados en el desarrollo de las versiones uruguayas de Polémica en el bar y La peluquería de don Mateo . La amistad y el vínculo se quebró cuando se decidió la salida del segundo de Polémica , en 2021, una resolución con la que el primero se mantuvo a distancia. Así, Valverde sintió que Navia le soltó la mano, y eso dio paso a una serie de enfrentamientos legales entre ambos.

separados «El amor va a existir siempre» En cuanto a la ruptura de la pareja, Vignola insistió en que, como le dijo a TV Show en su momento , el amor con Valverde permanece intacto, aunque decidieron no continuar con su relación matrimonial. «Sucedieron muchísimas cosas y siempre estuvimos espalda con espalda, y entendimos que hay muchas maneras de querernos. Nosotros nos vamos a amar toda la vida, porque lo que nos unió y nos une es muy fuerte», afirmó.

«El amor va a existir siempre. Lo que hoy se cortó, y los dos decidimos no seguir, es la pareja. Y con todo lo que tenemos con él, es una partecita más», continuó Vignola. Aclaró que «no hay un quilombo» aunque admitió que si se separaron es porque «no está todo color de rosa».

Sin embargo, aseguró que mantienen una rutina con actividades familiares, y para ejemplo contó que días atrás, ella había preparado una sopa, él fue a su casa y cenaron y vieron una serie junto a sus dos hijas, Luana y Alina.

LINK ORIGINAL: El País

