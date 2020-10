Carapaz arrancará como el líder de INEOS en La Vuelta

Entornointeligente.com /

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano. La Vuelta a España empieza este martes 20 de octubre del 2020, con una novedad de último momento, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz arranca como líder del Team Ineos, dicho por el propio Chris Froome, compañero de equipo del carchense. El ganador de cuatro Tour de Francia, dos Vueltas y un Giro, reconoció que no está al 100% en su nivel, por lo que Carapaz quien era el colíder, estará como el número del equipo británico. “Las tres primeras etapas son muy difíciles y veremos rápidamente cómo me siento. Es una carrera que me gusta mucho, este año será un poco diferente, hace más frío que de costumbre. Nos vamos a sentir un poco como si estuviéramos en el País Vasco durante tres semanas”, empezó hablando Froome. El veterano ciclista de 35 años resaltó al ‘tricolor’: “Tenemos un gran equipo aquí para apoyar a Richard tanto como sea posible. Tomaré la carrera día a día, y espero terminarla con una nota alta. Para mí, personalmente, voy a tomar estos primeros días para ver dónde estoy en el pelotón”. Será la última carrera de Froome con el maillot de la escuadra británica. “Es extraño pensar que ya no vestiré más los colores del Ineos tras la Vuelta. Voy a correr con la esperanza de terminar con una nota alta para el equipo. Es difícil saber dónde estoy en este momento porque no he hecho muchas carreras por etapas recientemente. Después de las primeras etapas tendré una estrategia más precisa para el resto de la carrera”.

