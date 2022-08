Kanye West vende como un ropavejero

Entornointeligente.com /

Kanye West vende su ropa al estilo de los ropavejeros, en bolsas de basura, y eso no gustó a muchos.

Un tuitero delató la manera en la que el rapero comercializa camisetas, jeans y hoodies. «Así es como se está vendiendo Yeezy GAP», publicó un usuario de Twitter junto a una fotografía en la que se ven bolsas negras de basura repletas de ropa en una tienda Gap.

Según el comentario, Kanye se enojó cuando vio que tenían su ropa en perchas porque en el suelo es como él quiere que se venda.

«No te ayudan a encontrar tu talla. Tienes que rebuscar», sostuvo el tuitero.

La semana pasada, el rapero se refirió a la inspiración de las prendas que conforman la línea Yeezy GAP.

«Mira a los niños y a las personas sin hogar como la mayor inspiración para todos los diseños», publicó en su cuenta de Instagram.

Muchas personas en las redes atacaron a West por entender que utiliza a las personas sin hogar como «musas de la moda» en respuesta a todo lo que rodea esta venta de ropa.

This is how they are selling Yeezy GAP. The sales associate said Ye got mad when he saw they had it on hangers and this is how he wanted it. They won’t help you find ur size too, you just have to just dig through everything pic.twitter.com/GNd08Zv1zC

— little miss (@owen__lang) August 15, 2022

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com