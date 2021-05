Kamala Harris confirma viaje en junio a Guatemala y México

Entornointeligente.com / La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó este miércoles que viajará a México y Guatemala los próximos 7 y 8 de junio, como máxima responsable de la Casa Blanca en materia de inmigración, nombrada como tal por el presidente Joe Biden.

La información la ofreció Harris en declaraciones a los periodistas tras participar en una mesa redonda con dueñas de pequeños negocios, en una localidad de Rodhe Island (noreste), el cual la vicepresidenta dijo que “está deseando llevar a cabo esta visita”.

Al respecto, expresó que la visita “se producirá tras todo el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora; incluyendo mi segunda conversación directa con el presidente de Guatemala (Alejandro Giammattei)”.

Across the country, small businesses are making a big impact. Today, in Rhode Island, I joined a “speed pitch” with entrepreneurs who are creating jobs, growing businesses, and building a better future. pic.twitter.com/2gUf0EhlMi

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 5, 2021 Harris recordó que el viernes tendrá una reunión virtual con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. El propio López Obrador expresó este jueves que “es muy probable” que aborde la reapertura de la frontera con Estados Unidos en el encuentro virtual del viernes próximo.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. https://t.co/2CHYvtRtBO

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 5, 2021 En ese sentido, AMLO apuntó durante su conferencia de prensa que “el tema de mañana va a ser el migratorio básicamente, eso es lo que está en la agenda, pero seguramente vamos a poder conversar sobre otros asuntos de interés para las dos naciones”.

El Presidente mexicano había revelado este miércoles que Harris viajará a su país el 8 de junio.

López Obrador insistirá a la Vicepresidenta en su petición de que Estados Unidos apoye la ampliación a Centroamérica de dos de sus programas sociales más emblemáticos: “Sembrando Vida” (de reforestación, dirigido a campesinos), y “Jóvenes Construyendo el Futuro” (un plan de prácticas profesionales).

Happy Cinco de Mayo! Today, we recognize the resilience of an outnumbered Mexican Army in the 1862 Battle of Puebla. And we recognize the generations of Mexican Americans who have enriched our country, making it stronger, more prosperous, and more just. pic.twitter.com/YmISm44ef6

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 5, 2021 A finales de abril pasado, Harris mantuvo una videoconferencia con Giammattei en la cual expresaron su interés por trabajar juntos para abordar los factores que generan la migración irregular y de generar “esperanza” para evitar que más guatemaltecos quieran abandonar su país.

Desde hace un año, la cifra de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera de EE.UU. desde México y son detenidos por la Patrulla Fronteriza ha estado creciendo, y saltó de 101.028 en febrero a 172.131 en marzo.

