Kamada tem acordo com Benfica, mas Eintracht não o quer deixar sair

O médio ofensivo Daichi Kamada, de 26 anos, tem um acordo com o Benfica para reforçar a equipa treinada por Roger Schmidt. A notícia foi avançada pela cadeia de televisão alemã Sport 1 e foi confirmada pela edição online da revista Kicker, garantindo que o internacional japonês, que entrou no último ano de contrato com o Eintracht Frankfurt (adversário do Sporting na Champions), pretende mudar-se para a Luz.

Kamada foi um dos principais jogadores do clube alemão na conquista da Liga Europa na época passada, pelo que os dirigentes do Eintracht estão a resistir à saída de um jogador tão importante para o treinador Oliver Glasner. Foi Markus Krosche, diretor-desportivo do Eintracht, a dar este domingo voz a essa vontade de manter o atleta, em declarações à estação de televisão Sky Sport. «O nosso objetivo é renovar contrato com o Kamada. Tem mais um ano, mas sente-se confortável no clube e sabe o que tem aqui», disse, reconhecendo que «no mercado tudo pode acontecer», mas mostrou-se convencido que o japonês «vai continuar» no clube.

A favor do Benfica neste processo está, além do acordo com o futebolista, o facto de estar a dez meses do final do seu contrato, o que pressiona o clube alemão, que não quererá perdê-lo a custo zero. Kamada está avaliado em 22 milhões de euros, pelo Transfermarkt, no entanto, a Sky Sport avançou que o negócio deverá ser feito por valores bem mais baixos, entre os 10 e os 15 milhões de euros.

Subscrever A verdade é que o jogador está como titular no jogo deste domingo que o Eintracht Frankfurt faz no terreno do Werder Bremen, a contar para a 4.ª jornada da Bundesliga, pelo que nas próximas horas, e com o mercado a fechar na próxima quinta-feira, o processo vai conhecer desenvolvimentos definitivos.

Kamada poderá, aliás, não ser a única entrada no plantel de Roger Schmidt, uma vez que o Benfica ainda espera por Ricardo Horta, acreditando que o complicado processo que envolve o Sp. Braga e o Málaga fique resolvido a tempo, mas em cima da mesa está a chegada do guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic, de 24 anos, que joga nos polacos do Rakow, que no entanto só chegará à Luz se Helton Leite ou o próprio Vlachodimos saírem.

Yaremchuk de volta à Bélgica Entretanto, o Benfica tem ainda vários processos em marcha para a saída de jogadores. E um deles é o avançado ucraniano Roman Yaremchuk, que é pretendido pelo Sevilha e também pelos belgas do Clube Brugge (adversário do FC Porto na Champions). A imprensa daquele país dava como certa a contratação a título definitivo do avançado por parte dos campeões belgas, não adiantando valores, embora se saiba que o Benfica pede 20 milhões de euros, depois de há um ano ter pago ao Gent 17 milhões por 75% do passe.

Tal como Yaremchuk, também Weigl não foi convocado para o jogo de sábado no Bessa, com o Boavista, pelo que também deverá estar a poucas horas de regressar à Alemanha, onde o Borussia Mönchengladbach tem sido um dos interessados.

