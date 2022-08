Kalil diz que tem vergonha de falar de metrô, vai revogar o Regime de Recuperação Fiscal e que não está preocupado com pesquisa

Entornointeligente.com /

24/08/2022 15h14 Atualizado 24/08/2022

1 de 1 Alexandre Kalil é terceiro candidato ao governo de Minas entrevistado pelo g1 — Foto: Marcelo Moreira / TV Globo Alexandre Kalil é terceiro candidato ao governo de Minas entrevistado pelo g1 — Foto: Marcelo Moreira / TV Globo

O candidato do PSD ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil, foi o terceiro entrevistado na série do g1 , que teve início na última segunda-feira (22).

Às jornalistas Liliana Junger e Thaís Pimentel, Kalil disse que mandou retirar a palavra «metrô» do plano de governo dele porque tem «vergonha» de falar sobre o assunto.

Afirmou também que é contra o Regime de Recuperação Fiscal nos moldes atuais e que vai revogá-lo caso seja eleito e o estado conclua a adesão ao programa.

Por fim, disse que não está preocupado com os resultados das últimas pesquisas eleitorais, que o apontam em segundo lugar, atrás do atual governador Romeu Zema (Novo).

Zema abriu a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas, na última segunda-feira (22). Nesta terça-feira (23), foi a vez de Carlos Viana, do PL . Os três candidatos tiveram 5% ou mais na pesquisa Ipec de 15 de agosto e, por isso, foram entrevistados ao vivo.

Marcus Pestana (PSDB), Indira Xavier (UP), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (PSOL), Vanessa Portugal (PSTU), Cabo Tristão (PMB) e Lourdes Francisco (PCO), demais candidatos ao governo de Minas, participarão de entrevistas gravadas, que serão exibidas de 25 de agosto a 2 de setembro .

Veja os principais pontos da conversa com Kalil:

Metrô

Kalil disse que mandou retirar a palavra «metrô» do plano de governo dele porque tem «vergonha» de falar sobre o assunto.

A ampliação do metrô de Belo Horizonte é uma promessa antiga de governantes. O sistema, que tem 19 estações e percorre cerca de 28 quilômetros, foi expandido pela última vez em 2002. Atualmente, está em andamento um processo de concessão do sistema à iniciativa privada.

«Eu mandei tirar essa palavra porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar a palavra 'metrô'. Se eu fizer o metrô, vai ser igualzinho nós entregamos 34 postos de saúde, que nós recapeamos a cidade inteira, que nós abrimos hospital, nós vamos apresentar como uma grande surpresa», falou Kalil.

Regime de Recuperação Fiscal

O candidato afirmou que, se for eleito, vai revogar o Regime de Recuperação Fiscal nos moldes atuais, caso o estado conclua a adesão ao programa.

O regime permite apenas contratações para repor pessoal. Segundo Kalil, essa restrição iria impedir, por exemplo, o funcionamento dos hospitais regionais que precisam ser concluídos.

«Com esse Regime de Recuperação Fiscal não pode haver contratação. Como vamos rechear o hospital de Juiz de Fora, com o quê? Com jogador de futebol?», questionou.

Ele disse, ainda, que, nos moldes atuais, o programa é «uma bomba atômica».

«Nós vamos ficar 16 anos sem dar aumento, por exemplo, para o policial militar. Daqui a seis anos nós não temos polícia mais», disse.

Pesquisa eleitoral

Kalil disse que não «está preocupado» com pesquisas eleitorais.

De acordo com a última pesquisa do Datafolha, de 18 de agosto, o atual governador e candidato à reeleição pelo partido Novo, Romeu Zema, lidera a disputa no primeiro turno com 47% das intenções de voto, seguido por Kalil, com 23%.

«Se a gente for olhar esse negócio de pesquisa, nós vamos enlouquecer. Eu não estou preocupado com pesquisa», disse Kalil.

Ele afirmou que a estratégia dele para ganhar eleição é levar o conteúdo do que ele quer fazer no estado.

«Eu não vou fazer malabarismo para tirar essa diferença, eu quero levar a mensagem. Se tocar o coração e a mente do povo, tocou (…) Onde eu sou conhecido eu ganho a eleição. Eu estou muito confiante», falou Kalil.

Esta reportagem está em atualização

